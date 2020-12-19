 

Помпео обвинил Китай в «краже американских секретов»

19.12.2020, 2:24, Новости дня
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Китай занимается «распространением дезинформации» о коронавирусе и подрывает борьбу США с незаконным оборотом ядерных материалов, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Коммунистическая партия Китая, по его словам, «мешает расследованию ВОЗ» и «продвигает вакцины, по которым нет важных данных по безопасности и эффективности из-за полного неуважения к принципу транспарентности и ответственности относительно важнейших испытаний». Все это «подвергает опасности граждан Китая и весь мир». Помпео уверен, что победу над коронавирусом одержат «США и другие свободные страны, такие как Германия и Великобритания», передает РИА «Новости».

Кроме того, Помпео заявил, что Китай «наносит ущерб интересам США и подрывает суверенитет американских союзников и партнеров», поэтому США «вносят в список экспортного контроля 59 китайских организаций». Четыре организации попали под санкции за участие в «нарушении прав человека в Китае путем предоставления материалов для тестирования ДНК или высокотехнологичного оборудования для наблюдения», передает ТАСС.

19 субъектов оказались в санкционном списке, так как причастны к «координации и совершению более десятков случаев кражи американских торговых секретов для развития военно-промышленного комплекса КНР». Они «подрывают усилия США по противодействию незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов». Помпео заявил: «Конечная цель – превзойти возможности других стран, которых они считают конкурентами, особенно США». Также санкции вводятся против 25 судостроительных и научно-исследовательских институтов, связанных с Китайской государственной судостроительной корпорацией, еще шесть «реализуют исследования, развитие и производственную поддержку для ВМФ Китая».

Напомним, США внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний. По словам представителя американской администрации, санкции введены за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные Коммунистической партией Китая против своих собственных граждан при помощи этих компаний». Кроме того, меры связаны с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.



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