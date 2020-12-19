Союзники с большой дороги

19.12.2020, 1:58, Разное

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Многолетняя преданность РФ дорого обошлась Армении. Причем дорого во всех смыслах — в том числе и в долларовом эквиваленте.

Летом 2015 года в Ереване вспыхнули протесты против роста цен на электричество. Компания «Электрические сети Армении» собиралась поднять их сразу в полтора раза, потом сторговалась с правительством на 17 процентов, но люди все равно вышли на площадь Свободы в Ереване. По производству электричества Армения к этому времени уже была региональным лидером, там вновь, после долгой остановки, работала АЭС, работали и ТЭС, и ГЭС, они вырабатывали электричества больше, чем требовалось стране. Его себестоимость эксперты тогда оценивали как самую низкую на постсоветском пространстве, но платежи армянских домохозяйств и бизнеса были выше, чем в соседних странах. После повышения один киловатт-час должен был стоить 10 центов (в пересчете с драм на доллары). В Петербурге, например, в то же время тарифы были ниже почти вдвое.

Армяне адресовали проклятия своему правительству. И в целом справедливо. Но мало кто на площади Свободы мог рассказать о том, что правительство с подорожанием связано опосредованно. На самом деле цены на электричество в Армении подняла российская госкомпания «Интер РАО ЕЭС».

«Электрические сети Армении» — ее 100-процентная дочка. Председатель совета директоров — Игорь Иванович Сечин.

Генеральным директором в 2010 году стал 32-летний Борис Юрьевич Ковальчук (ближайший родственник Юрия Валентиновича Ковальчука), он и сейчас, по данным СПАРК, возглавляет компанию.

Фото: РИА НовостиПомочь по-русски

Армения считается страной очень и очень бедной. Выхода к морю нет, нефти нет, с недрами вообще не очень. А в 1988 году она еще и пострадала от чудовищного землетрясения — и до сих пор от удара не оправилась.

Город Спитак, оказавшийся в эпицентре катастрофы, за несколько секунд просто перестал существовать, еще 300 населенных пунктов — в первую очередь Ленинакан (сейчас — Гюмри), бывшая культурная столица Армении, — были разрушены на 80 процентов. Волна мощностью 6,25 балла докатилась до города Мецамор в центральной части республики, а там находится Армянская АЭС, производящая треть всей электроэнергии в стране. Станция, рассчитанная на 9-балльные толчки, выдержала. Но происходило это спустя два года после Чернобыля, в разгар атомофобии. И Совмин СССР решил остановить АЭС. Потом началась война за Карабах, из строя постоянно выходили ГЭС на горных реках и магистральный газопровод. И после развала СССР в Армении начался настоящий энергетический голод.

Россия по-братски протянула уже независимой Армении руку помощи. Армения восстанавливалась после землетрясения и войны, у нее и на это средств не хватало, поэтому электроэнергию ей РФ поставляла в долг. В 1993 году армянское правительство решило все-таки восстановить АЭС, в 1995-м ее запустили. Но станции требовалось ядерное топливо, которое тоже поступало из РФ и тоже в долг. К 2001 году набежало 100 млн долларов. Ежегодно 18 млн из экономики Армении выедало обслуживание долга. Обслуживание кредитов на 800 миллионов, полученных от стран Запада, обходилось в полтора раза дешевле.

Для справки.

В том же 2001-м РФ простила 4 миллиарда долларов долга Эфиопии.

В 2000-м — 9 млрд Вьетнаму.

Всего с 2000 по 2005 год РФ списала около 30 млрд Танзании, Ираку, Лаосу, Бенину, Гвинее-Бисау и другим близким друзьям.

У Армении, как бы ни была она бедна, имелись созвездия предприятий, которые могли приносить доход. Самые лакомые — это ВПК времен СССР. Химзавод «Наирит» (основная продукция — каучук), завод «Марс» (электроника), НИИ математических машин, Каджаранский медно-молибденовый комбинат и ряд заводов помельче, Севан-Разданский каскад гидроэлектростанций — восемь ГЭС.

В 2001 году президент Владимир Путин посетил Ереван. «Россия хочет инвестировать в предприятия Армении», — сказал тогда о цели визита вице-премьер Илья Клебанов.

Это было преподнесено как еще одна рука братской помощи. То есть с этого момента РФ протянула к Армении уже обе руки.

Объятия назвали программой «Имущество против долга», соглашение было подписано в 2002 году. Завод «Марс» оценили в 56 млн долларов, три НИИ и химзавод — меньше чем в 7 миллионов, Разданский каскад — в 31 миллион.

Потом и другие предприятия, которые могли приносить хоть какой-то доход в бюджет Армении, почти вся ее энергетика, железные дороги, золотоносные и молибденовые рудники, —

все стало собственностью российских компаний, наиболее близких государству: «Роснефти», «Газпрома», РЖД и других, помельче.

Достояние республики

По данным Статистического комитета Республики Армения, на 60 процентов энергетика страны зависит от природного газа. Его поставки и распределение обеспечивает компания «Газпром Армения». Ее прежнее название — ЗАО «АрмРосГазпром». Компания создавалась в 1997 году, 45-процентным пакетом акций владело правительство Армении, еще столько же принадлежало российскому «Газпрому», 10 процентов — компании «Итера», подконтрольной «Роснефти». И тогда предполагалось, что партнерство с Россией поможет восстановить разрушенные газопроводные сети, модернизировать их, вернуть газ в жилые дома. Со временем доля Армении сократилась до 20 процентов.

В январе 2013-го и этот пакет перешел к «Газпрому», он стал с тех пор стопроцентным владельцем газового хозяйства Армении.

Оформлено это было как сделка купли-продажи, которая, как объявил тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер, «полностью соответствует духу стратегического сотрудничества между Российской Федерацией и Арменией». «Газовый договор», подписанный президентами Путиным и Саргсяном, предполагал, что газ Армении будут поставлять по внутрироссийским ценам.

На практике получалось так: «Газпром» действительно продавал газ по внутрироссийским ценам своей 100-процентной «дочке». Но «на границе» Армении газ вдруг дорожал — и «дочка» продавала этот газ потребителям дороже вдвое.

«Электрические сети Армении» — монополист в области распределения электроэнергии в стране. Компания, как уже было сказано, принадлежит российскому «Интер РАО». Ему же принадлежат «Разданская энергетическая компания» — ГРЭС, которая вырабатывает 10 процентов электричества в стране. И ему же, по данным СПАРК, — «Международная энергетическая корпорация», владеющая восемью ГЭС Севан-Разданского каскада (в прессе есть данные о продаже компании российской же группе «Ташир»).

Железнодорожная сеть Армении — «Южно-Кавказская железная дорога» — принадлежит российскому ОАО «РЖД». В 2018 году, уже при премьер-министре Пашиняне, власти Армении провели аудит ЮКЖД, поводом было очередное повышение тарифов. В итоге было возбуждено уголовное дело, руководство компании заподозрили в искусственном завышении расходов по программе инвестиций, в проведении фиктивных тендеров и в уклонении от уплаты налогов. Это так возмутило российских собственников компании, что они пригрозили от собственности отказаться. Но, по данным СПАРК, пока не отказались.

2016 год. Президент Армении Серж Саргсян подписывает документ на встрече руководителей стран Высшего Евразийского экономического совета. Фото: РИА Новости

Как рассказывал «Новой» глава пресс-клуба «Аспарез» Левон Барсегян, по специальности — геофизик, его страна богата рудниками цветных и драгоценных металлов.

— Техутский рудник — самый большой медно-молибденовый рудник на постсоветской территории, — говорил он. — В нем содержится еще 11 видов металла, в том числе — золото. Стоимость запасов меди и молибдена на этом руднике оценивается примерно в 30 млрд долларов.

Разрешение на разработку рудника правительство Армении на 30 лет передало российской компании «Валекс Групп». В договоре, утверждает Левон Барсегян, указано, что доход Армении от этого рудника — 600 млн долларов, то есть если даже приплюсовать заработки людей и инфраструктуру, то доход Армении составит не больше 5 процентов от стоимости руды.

Российские собственники, компания «Геопромайнинг», ведут добычу золота и на Сотском золоторудном месторождении.

До недавнего времени в собственности Армении оставался Воротанский каскад ГЭС: три крупные станции на реке Воротан.

— Роль Воротанского каскада в энергосистеме Армении сравнивают с ролью печени в организме, — характеризует этот актив армянский политолог Степан Сафарян. — Когда, например, поднимается напряжение в системе, он помогает ее сбалансировать.

Понимая, что такую драгоценность долго в собственности не удержать, что РФ со временем и на нее положит глаз, армянское правительство в 2015 году решило быстро, пока российские братья не опомнились, продать каскад американской компании, чтобы хоть как-то диверсифицировать энергетическую стратегию и создать конкуренцию. Летом 2015-го, когда в Ереване бушевали «энергетические» протесты, говорили, что этот поступок армянского руководства сыграл роль в повышении тарифов.

Союзники

Власти Армении долго пытались сидеть на двух стульях: дружить и с Россией, и с Западом. С Россией сотрудничать в ЕАЭС политически, а в Евросоюз интегрироваться экономически.

С Россией вели переговоры о вступлении в Таможенный и в Евразийский экономический союзы. При этом альянс экономически ничего хорошего Армении не сулил. По простой причине: отсутствие общей границы с другими членами будущего ЕАЭС сводило на нет предполагаемую выгоду от общего экономического пространства. Более того: Армению ожидал серьезный рост цен, пришлось разрабатывать целый перечень «чувствительных товаров», чье подорожание придется компенсировать из бюджета.

Но два слова — Нагорный Карабах — заставляли Армению идти на любые уступки, а от РФ ждали, что она будет «зонтиком» для Арцаха.

Фото: РИА Новости

Параллельно Армения вела переговоры с Европой — по Соглашению об ассоциации. В июле 2013-го они увенчались успехом, ожидалось, что осенью стороны подпишут соглашение. Тогда же, в июле, стало известно, что РФ подняла цену на газ для Армении: раньше поставляла по 180 долларов за тысячу кубометров, теперь — по 270 долларов. Говорят, что президента Сержа Саргсяна, который был тогда в отпуске, срочно вызвали в Москву, чтобы сообщить об этом. В сентябре он снова встречался с президентом Путиным — и объявил, что евроинтеграции пока не будет, и Армения выразила желание вступить в Евразийский союз.

В начале 2014 года этот вопрос считался решенным. Правительство республики пыталось получить от альянса хоть какую-то выгоду. Во время зимней Олимпиады премьер-министр Армении приехал в Сочи, чтобы в обмен на это выторговать у РФ инвестиции, но пораньше, не дожидаясь самого вступления. Ему отказали. Тогда Армения попросила, чтобы ей разрешили выступить в роли основательницы союза. Для этого она должна была вступить первой. Но на заседании Высшего экономического совета Евразийской комиссии 5 марта 2014 года ее в союз вообще не приняли. Никто не захотел удовлетворить ее условие о компенсации роста цен на «чувствительные товары».

В мае 2014 года, во время очередного заседания Евразийской комиссии в Минске, Армению не приняли опять. Теперь препятствием стал Карабах: Армения настаивала, чтобы его тоже взяли в союз, и РФ вроде бы даже обещала, но выяснилось, что это невозможно. Потому что Карабах, объясняла Россия, не признан международным сообществом. Повторим: РФ говорила это в мае 2014-го, то есть через два месяца после присоединения Крыма. А Армения, заметим в скобках, была одной из очень немногих стран, приветствовавших референдум в Крыму. В Степанакерте, столице Карабаха, по этому поводу проходил праздничный концерт.

Тогда в республике всерьез возникли настроения, что, мол, не нужен этот ЕАЭС, уж лучше Европа. И тут «Электрические сети Армении» объявили о повышении тарифов на электроэнергию,

тогда — на 4 драма. Объясняли тем, что газ для ТЭС приходится покупать задорого. Армяне не могли понять, как это возможно, если подписан пресловутый «Газовый договор».

Вскоре в Астане состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. И там в присутствии армянской делегации зачитали письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, просившего принять Армению в союз «лишь в рамках ее международно признанных границ». То есть — без Карабаха. Армяне восприняли это как унижение.

Следующим ударом стала продажа Россией очередной партии оружия Азербайджану. Но и это Армения стерпела, потому что ей продолжали обещать главное: «зонтик» для Карабаха. Армяне верили: случись там что — РФ придет и поможет. В нужную минуту не пришла и не помогла.

Ирина Тумакова

спецкор «Новой газеты»