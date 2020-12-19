 

В Швеции нашли способ добывать цинк из золы

19.12.2020, 1:48, Новости дня
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Ученые из Швеции заявили о том, что нашли применение обычной золе, которая скапливается в дымовых трудах и на фильтрах промышленных предприятий или мусоросжигательных заводов. Как оказалось, «никому не нужная» черная масса богата цинком.

При помощи нового метода шведские ученые сначала предлагают извлекать из золы гидроксид цинка. Получается масса с концентрацией данного ценного вещества до 50%. Затем, на втором этапе, можно получить и сам цинк.

Как сообщает автор публикации в журнале Waste Management, шведские специалистов пока предложили только принцип добычи ценного металла из отходов. Технологи еще нужно доработать и опробовать. Но, скорее всего, у них все получится, говорят эксперты.



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