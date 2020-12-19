 

В Норвегии начнут поиск затонувших кораблей викингов

19.12.2020, 1:48, Новости дня
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Считается, что на дне озера Мьёса в Норвегии находится множество затонувших древних кораблей викингов. Однако оно до сих пор подробно не исследовано. Местные ученые решили исправить это упущение.

Как сообщают норвежские СМИ, уже начаты работы по исследованию дна. В частности, специалисты планируют составить подробную карту кораблекрушений и, если повезет, обнаружить под водой давно утерянные сокровища.

Составлением карты и поиском артефактом занялись сотрудники Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU). В экспедиции, кроме историков и археологов, принимают участие биологи, инженеры и представители других специальностей, знания которых могут понадобиться. Кстати, глубина озера достигает 80 метров.



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