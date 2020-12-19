Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе

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19.12.2020, 1:30, Новости дня
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Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе, информирует Минобороны.

«17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Напомним, в конце ноября российский офицер получил ранение в результате взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе. Один офицер вооруженных сил Азербайджана погиб, еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российского военного доставили в госпиталь в Баку, ему была оказана медицинская помощь.

С начала ноября война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 21 ноября министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.



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