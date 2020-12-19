 

Трамп подписал закон для изгнания китайских компаний с бирж США

19.12.2020, 1:30, Новости дня
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Глава американского государства Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ограничить размещение акций китайских корпораций на биржах США, информирует Белый дом.

Закон «О подотчетности иностранных компаний» требует от иностранного бизнеса предоставлять отчетность регуляторам США. Если в течение трех лет компания не может удовлетворить требованиям аудита, она лишается доступа к бирже. Также компании должны сообщать властям США о зарубежном госконтроле, передает ТАСС.



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