Назначен новый министр по делам ветеранов, Татарову сообщили о подозрении, миссия МВФ начнет пересмотр программы с Украиной. Главное за день

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19.12.2020, 0:58, Новости дня
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Назначен новый министр по делам ветеранов

18 декабря Верховная Рада поддержала предложение назначить генерал-майора Юлию Лапутину министром по делам ветеранов. Предыдущего министра по делам ветеранов Сергея Бессараба украинский парламент отправил в отставку 16 декабря.

Татарову объявили о подозрении

18 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Татаров заявлял, что не причастен к коррупционным схемам по делу “Укрбуду”. 

Миссия МВФ начнет пересмотр программы с Украиной

Миссия Международного валютного фонда с 21-го по 23 декабря начнет первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by в онлайн-формате.

Суд назначил дату слушания дела MH17 по существу

Окружной суд Гааги 7 июня 2021 года начнет слушания по существу дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом в 2014 году. 

Стерненко отправили под домашний арест

Одесского активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, снова взяли под ночной домашний арест. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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