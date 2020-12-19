 

Собянин рассказал о результате вакцинации от COVID-19 спустя полгода после прививки

19.12.2020, 0:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не почувствовал каких-либо тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. По его словам, даже по прошествии полугода у него наблюдаются хорошие титры антител.

«Я прививался еще тогда, когда проходило исследование, чтобы самому понять, насколько это эффективно. Тяжелых последствий я не ощутил – была небольшая головная боль. Прошло уже полгода, а у меня хорошие титры», – передает слова мэра ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Как рассказал Собянин, у молодых людей после прививки может подняться температура, что связано с реакцией иммунитета на вакцину. Он также посоветовал всем сделать прививку, чтобы уменьшить риск заболевания и осложнений при инфицировании.

Ранее Собянин сообщил, что с понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей – в общей сложности это коснется порядка 1 млн человек.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова обвинили в махинации с элитной недвижимостью

18.12 / “Могла бы стать матушкой!”. Слава из “НеАнгелов” впервые показала первого мужа, который был до Каминского

19.11 / Адвокат Трампа заявил о «схеме» по фальсификациям на выборах в США

29.07 / Мерабишвили: Со своим младшим сыном я познакомился после того, как на свободу вышел

16.10 / МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за отказа от консультаций по MH17

14.12 / В Кремле опровергли введение жесткого карантина на новогодние праздники в России

22.08 / ABC News – Байден заявил о готовности вновь закрыть США, если учёные посоветуют ему так сделать

25.10 / Немецкие ученые доказали, что математические способности передаются по наследству

13.11 / Менеджеры Богуслаева остановили работу “Мотор Січ” и начали сокращения сотрудников из-за отсутствия заказов

31.10 / Экс-командир севастопольского “Беркута” Колбин стал сенатором Совфеда РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска