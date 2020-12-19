Собянин рассказал о результате вакцинации от COVID-19 спустя полгода после прививки

19.12.2020, 0:34, Новости дня

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не почувствовал каких-либо тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. По его словам, даже по прошествии полугода у него наблюдаются хорошие титры антител.

«Я прививался еще тогда, когда проходило исследование, чтобы самому понять, насколько это эффективно. Тяжелых последствий я не ощутил – была небольшая головная боль. Прошло уже полгода, а у меня хорошие титры», – передает слова мэра ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Как рассказал Собянин, у молодых людей после прививки может подняться температура, что связано с реакцией иммунитета на вакцину. Он также посоветовал всем сделать прививку, чтобы уменьшить риск заболевания и осложнений при инфицировании.

Ранее Собянин сообщил, что с понедельника открывается запись на вакцинацию для новых категорий москвичей – в общей сложности это коснется порядка 1 млн человек.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.