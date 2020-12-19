Пожар произошел в здании Мосгоргеотреста

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19.12.2020, 0:34, Новости дня
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На Ленинградском проспекте загорелось здание Мосгоргеотреста, сообщили в экстренных службах Москвы.

Пожар начался на седьмом этаже. Огонь стал быстро распространяться и перешел на чердак. Площадь пожара выросла с 50 кв. м до 300 кв. м, ему был присвоен третий номер сложности из пяти. Из здания вывели 130 человек. ГУ МЧС по городу сообщило о локализации пожара. На месте работает лаборатория по замерам ПДК, в МЧС сообщили, что «превышения нет», передает ТАСС.



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