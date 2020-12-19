Голубовская рассказала, когда Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19

19.12.2020, 0:04, Новости дня

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Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета Ольга Голубовская заявила в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”, что Украина проходит пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

“Сейчас мы проходим самый тяжелый этап. Мы об этом ранее говорили, что осень – зима будут самыми тяжелыми за всю пандемию. Думаю, у нас еще будет всплеск, может быть, ближе к весне”, – сказала она.

Голубовская считает, что следующий сезон заболеваемости “должен быть помягче”. По ее словам, сейчас он “катастрофический”.

“Я хочу, чтобы все посмотрели, что происходит в других странах, в том числе в США, где больные лежат в часовнях и гаражах. Смертность там – посмотрите какая. Я к тому, что нельзя сказать, что мы ничего не сделали за время пандемии. Мы многое делали с нуля – нам осталась разруха”, – отметила врач.

Она подчеркнула, что в начале пандемии было сложно, так как в стране была разрушена санитарно-эпидемиологическая служба.

Врач-инфекционист убеждена, что весенний карантин “хотя людям не нравился, но в чем-то спас [ситуацию]”. За это время, по ее словам, в Украине подготовили клиники, составили протокол лечения и “хоть немножко подготовили врачей всех специальностей”.

“Для инфекционистов [COVID-19] понятен, эта наша специальность. Это инфекционное заболевание, мы его глобально знаем и понимаем. А акушеры-гинекологи, офтальмологи, урологи? Для них наш протокол – все равно, что для меня их протокол”, – сказала Голубовская.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 18 декабря зафиксирован 944 381 случай коронавирусной инфекции, из них 12 630 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222.