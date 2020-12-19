Кем оказался первый “космонавт” цивилизации майя?

19.12.2020, 7:45, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У историков на этот счёт всё понятно – на крышке саркофага, в храме Надписей (пирамида в Паленке), стилизованное изображение Пакаля, который спускается в загробный мир.

Разумеется, у сторонников теории палеоконтакта есть своя версия – Великий касик показан у пульта управления космическим кораблем! Но скептики обычно указывают на нестыковки такой схемы – примитивное одеяние вождя на фоне “сложных” систем управления неким устройством

Но, на мой взгляд, здесь нет абсолютно ни какого противоречия. Достаточно вспомнить примеры коммуникаций более высокоразвитой цивилизации с цивилизацией находящейся на низшей ступени развития

И тогда мы получаем вполне компромиссный вариант.

А боги… Ну, что тут можно сказать: они были чем-то похожи на нас людей “по образу и подобию” – веселились, развлекались, смеялись…