«Великий Гримуар» – самая жуткая книга средневековья

19.12.2020, 7:45, Разное

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Среди магических книг, заклинаний и формул особое место занимает «Великий Гримуар» или «Евангелие Сатаны».

У этой книги есть и другие названия, например, «Красный дракон», но все они лишь отголоски, если можно так выразиться, истинного названия главной оккультной книги – самой могущественной и в то же время самой загадочной.

Принадлежит она, якобы, Гонорию Фивскому – исторической фигуре столь же загадочной и даже мистической, как и сам Дьявол. В любом случае, сам Гонорий утверждал, что «Великий Гриамур» был продиктован ему самим Сатаной, отсюда и название книги – «Евангелие Сатаны».

Как и все магические книги, «Великий Гримуар» служит для контакта с миром демонов, богов и ангелов. Вот только в отличие от прочих подобных сочинений «Евангелие Сатаны» еще более страшная и опасная книга, даже прочитать ее дано далеко не каждому, порой это не рангу и довольно сильному оккультисту. Так, не имея специальной «печати Сатаны», вы рискуете тем, что буквы со страниц «Великого Гримуара» просто выжгут вам глаза.

Не смотря на эти серьезные предупреждения (что «Евангелие Сатаны» только для немногих избранных), в XVIII веке во Франции наблюдался настоящий бум издания дешевых гримуаров, наподобие «Великого», а в XIX веке у настоящих букинистов можно вполне было достать «настоящий» фолиант магических инструкций.

При этом оригинал «Евангелия Сатаны» XVI века, как считается, находится в тайной библиотеке Ватикана. И он никогда не был доступен широкой публики, тем более не допускалось даже малейшего его копирования, не говоря уже о перепечати.

Общепринято считать, что написан он Гонорием Фивским в 1520 году, а впервые обнаружен в 1750 году в «Могиле Соломона». Написана книга то ли на арамейском языке, то ли на библейском иврите. Состоит «Великий Гримуар» из четырех частей, а самыми важными и в то же время самыми опасными являются инструкции, как обращаться в Люциферу. Кстати, для этого одного Гриамура недостаточно, необходимо иметь еще «деструктивную» палочку либо камень «Эматилла» и непременно две благословенные свечки.

Не смотря на всю строгость, с которой Ватикан охраняет «Евангелие Сатаны», книга под названием «Красный дракон» (якобы копия «Великого Гримуара») широко используется, к примеру, на Гаити да и в прочих странах Карибского бассейна. Как она попала туда, никто не знает, предположительно распространение ее было частью колониальной французской политики прошлого.

Никто не знает доподлинно и то, как используется «Великий Гримуар» в этих странах, но именно здесь можно найти истоки настоящего зомбирования людей и самого «темного» шаманизма. Так что еще не факт, что Ватикан сумел охранить «Евангелие Сатаны» от распространения его в мире. Тем более, некоторые исследователи серьезно полагают, что и в тайной библиотеке Ватикана хранится лишь копия «Великого Гримуара», а где находится сам подлинник – неизвестно никому…