 

Стало известно об отказе физика Губанова от признания вины в госизмене

18.12.2020, 23:40, Новости дня
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Ученый-физик Анатолий Губанов, подозреваемый в государственной измене, на первом допросе частично признал вину, но потом отказался от показаний, сообщила адвокат Ольга Динзе.

По ее словам, в «материалах дела есть запись о частичном признании Губановым вины». Однако при «личном общении» физик сказал Динзе, что не признает вину. Как сообщила адвокат, «видимо, на первом допросе его спросили, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества», на что Губанов дал утвердительный ответ. Это и «использовали как признание вины». Сейчас, по словам Динзе позиция Губанова «в следующем: он не признает вину». Она полагает, что ученого «ввели в заблуждение в ходе допроса, на котором он ее частично признал». Динзе сообщила, что у Губанова проблемы со здоровьем, передает ТАСС. 

Динзе наняли родственники обвиняемого. Другой адвокат Игорь Николаев заявил, что именно он сейчас является законным представителем интересов ученого: «Я пока единственный адвокат, у которого есть ордер на защиту Губанова». По словам Николаева, Губанов «еще не принял решения об участии Динзе». Николаев подтвердил, что у ученого «есть определенные проблемы со здоровьем», ему «назначили медобследование». На условия в СИЗО жалоб у физика нет. Николаев отказался комментировать заявление о частичном признании вины.



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