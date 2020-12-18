Мнение: Убийственная статистика

18.12.2020, 23:32, Разное

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Коронавирус унес депутата Госдумы от КПРФ Валентина Шурчанова. Это уже второй депутат Госдумы, умерший от коронавируса. Первым был Ваха Агаев, который скончался в сентябре. Агаев тоже бы депутатом-коммунистом.

Два депутата из 450 умерших от коронавируса – это почти 0,5 смертности…

А двое скончавшихся из 43-х депутатов-коммунистов – это вообще 4,7 % смертности.

По-моему, это многовато. Так или не так?

Фотография отсюда