 

Бутусов: Завтра разберемся: приглашение меня на работу в Минобороны – это очередная неумная комедия или намерение провести реальные реформы

18.12.2020, 23:10, Новости дня
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Получил через официальную страницу Минобороны приглашение на встречу с министром обороны Андреем Тараном на завтра, в субботу. Встреча состоится в 11.00 в здании Минобороны на Воздухофлотском проспекте.

По просьбе министра встреча пройдет в формате один на один.

Разумеется, подниму вопрос о причинах приглашения меня на работу через Facebook и через сайт Минобороны. Представлю свою программу действий, о которой я написал 8 декабря.

Несмотря на приглашение от 8 декабря, министр обороны ранее со мной не встречался и ни он, ни кто-либо из его представителей не обсуждали эту программу, поэтому будет логично провести такое обсуждение с министром.

Хочу услышать предложения по сфере полномочий и ответственности для реализации данной программы. Надеюсь, если меня, журналиста, приглашают занять ответственный пост, значит, там необходимо реализовать те идеи по реформированию, которые я постоянно озвучиваю.

Я подготовил иск в суд о признании лживыми и удалении заявлений Минобороны от 9-го и 10 декабря в мой адрес, о защите чести, достоинства и деловой репутации. В любом случае буду требовать принести извинения и удаления ложной информации.

Разумеется, речь на встрече будет идти о честности, публичности и прозрачности в договоренностях, в отношениях и работе. Чтобы четко были определены сфера ответственности, полномочий, кадровые решения в рамках структуры. Все это следует закрепить в публичном меморандуме. Работа Минобороны должна быть объединяющей для общества и максимально понятной для всех защитников Украины, и это должно быть ключевым принципом.

Если, конечно, цель приглашения меня на работу – это не очередная неумная комедия, а действительно намерение провести реальные реформы. Завтра разберемся в этой истории.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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