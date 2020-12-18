WP – инаугурация Байдена пройдёт в малолюдной обстановке

18.12.2020, 23:06, Новости дня

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Из-за пандемии на инаугурацию получат пропуск лишь члены конгресса и по одному человеку с ними, тогда как обычно они могут распределить по своим округами 200 тыс. билетов, пишет Washington Post. Возможно, администрация Байдена рассмотрит вариант проведения торжеств летом на День независимости.



Reuters

Инаугурация Джо Байдена будет проходить при сниженном количестве зрителей, пишет Washington Post. Из-за пандемии пропуск на церемонию смогут получить меньше людей, чем обычно.

По традиции члены конгресса получают 200 тыс. билетов, которые они могут распределить по своим округам. В этом году билеты предусмотрены только для конгрессменов и одного сопровождающего. Как отмечают депутаты, которые получили тысячи запросов на билеты, они разочарованы, но в то же время понимают это решение. Так что своим избирателям они советуют смотреть церемонию дома.

По словам представителей Байдена, такое решение они приняли после консультаций с представителями здравоохранения. Как отмечает автор статьи, Байдену сложно найти баланс между советами врачей в разгар эпидемии и желанием показать оптимизм и легитимность новой власти.

При этом мэр Вашингтона всё же призвала Байдена и Харрис подумать о том, чтобы провести празднования инаугурации 4 июля в День независимости. Она отметила, что жители её региона привыкли раз в четыре года участвовать в такой церемонии.

Однако, как пишет автор статьи в Washington Post, народ всё равно, скорее всего, придёт посмотреть на церемонию за пределами забора, там, куда билеты не нужны.