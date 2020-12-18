Guardian – король Швеции признал, что мягкая стратегия борьбы с Covid-19 была ошибкой

18.12.2020, 23:06, Новости дня

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В Швеции были введены крайне мягкие меры по борьбе с пандемией: власти сделали ставку на личную ответственность людей. Однако уровень смертности в Швеции гораздо выше, чем в соседних странах, и больницам приходится приостановить выполнение плановых операций. Так что король Швеции заявил, что их стратегия была ошибкой, пишет Guardian.



Reuters

Король Швеции во время своего ежегодного интервью заявил, что стратегия его страны по мягким антикоронавирусным мерам провалилась, пишет Guardian. Он посетовал на то, что народ страдает и гибнет в большом количестве.

В шведских регионах Стокгольма и Сконе власти заявили, что им придётся отложить все несрочные операции, поскольку врачи пытаются сдержать вторую волну коронавируса. Они обещают, что скорую помощь по-прежнему будут оказывать, Covid-19 будут лечить, но всё это за счёт других сфер здравоохранения.

На данный момент более четверти всех анализов на коронавирус в Швеции приходят с положительным результатом. Власти Стокгольма заявили, что все несрочные операции перенесут как минимум до 31 января.

Опрос общественного мнения показал, что уровень доверия главному эпидемиологу Швеции упал на 13%, но всё же больше половины шведов ему доверяют. В целом доверие к властям упало до рекордного минимума в 34%. Впрочем, сам эпидемиолог и автор стратегии мягких мер настаивает, что о результатах этого подхода судить ещё рано. Он признал, что вторая волна его удивила, но напомнил, что почти все страны сейчас столкнулись с этой проблемой.

Всего от причин, связанных с Covid-19, в Швеции умерло 7802 человека, и только за последнюю неделю — более полутысячи. Получается, что на миллион человек приходится 766 смертей, это в 10 раз выше, чем в соседних Норвегии и Финляндии.

Подход Швеции к борьбе с коронавирусом состоял в том, что на граждан возлагалась их личная ответственность соблюдать гигиену и социальную дистанцию. При этом сфера услуг была открыта, а маски не требовались за пределами больниц. Впрочем, во время второй волны правила стали жёстче, отмечает Guardian.