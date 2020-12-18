Задавший вопрос Путину исландский журналист раскритиковал СМИ своей страны

18.12.2020, 22:46, Новости дня

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Любое средство массовой информации в Исландии должно прислушиваться к какой-то государственной «линии партии», почти как в советские времена, сообщил исландский журналист Хаукур Хаукссон, задавший вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе итоговой пресс-конференции в четверг.

«И что если исландский журналист не придерживается государственной линии, которая, к сожалению – антироссийская? Он будет за это отвечать. Надеюсь, что политика государства изменится, но сейчас она, увы, именно такова», – сказал Хаукссон в интервью газете ВЗГЛЯД, комментируя слова российского лидера о том, что «вам достанется, наверное, потом от ваших коллег, когда вы вернетесь». По словам журналиста, российский лидер понимает ситуацию, сложившуюся в исландских СМИ.

«Мои соотечественники-исландцы считают свой политический режим такой передовой демократией, страной мира и счастья. Но у нас к руководителям нашей страны накопилась масса больных и неприятных вопросов. Если в Исландии такая передовая демократия, то в Рейкьявике должны ответить на наши вопросы», – подчеркнул Хаукссон, отметив при этом, в стране нет ничего наподобие традиционных ежегодных пресс-конференций или прямых линий россиян с Владимиром Путиным. Он посетовал на то, что исландские власти выступают с «парадными словами» и «дежурными фразами из года в год». «А близкого своему народу лидера у исландцев нет. Это очень характерно для Исландии», – отметил журналист.

«Да, я считаю, что Владимир Путин – единственный мировой лидер, который имеет прямую связь со своим народом. Два раза в год любой человек может позвонить Путину и задать ему удобный или неудобный вопрос. Путин всегда отвечает, порой в шутливой форме. Все это транслируется на всю Россию и на весь мир», – подчеркнул Хаукссон.

По его словам, если европейские лидеры считают, что в их странах есть демократия, то им «стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним». «Но почему бы это не сделать, скажем, президенту Франции Эммануэлю Макрону, королю Швеции Карлу XVI Густаву, королевам Дании и Великобритании, федеральному канцлеру Германии, президенту США? – задается вопросом исландский журналист. – Прямая линия народа с главой своего государства – прекрасный формат. Он легко осуществим сегодня с технической точки зрения».

«Путин в этом году сидел и общался с людьми без малого пять часов. Это лидер своего государства, руководитель страны. А западные руководители, видимо, не имеют такого лидерского потенциала или просто боятся своего народа, предпочитают сидеть в башнях из слоновой кости», – заключил Хаукссон.