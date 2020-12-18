Минфин Белоруссии задумался о платном выезде из страны

18.12.2020, 22:46, Новости дня

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В 2021 году местные власти могут получить право вводить денежный сбор за выезд из страны, сообщил глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.

Речь идет о выезде за рубеж транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает пяти тонн. В соответствующем проекте закона предлагается разрешить областным Советам депутатов вводить сбор, который будет «ограничен по деньгам – до трех базовых (величин)» – 81 белорусский рубль (около 32 долларов), передают РИА «Новости» и «Sputnik Беларусь».

Изменения планируют внести в налоговый кодекс. Полученные от «налога на границу» деньги собираются направить на «дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым для борьбы с коронавирусом». Как передает БелТА, Селиверстов сказал, что «объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд».

Неделю назад сообщалось, что Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. В ноябре президент республики Александр Лукашенко поручил правительству не принимать обратно врачей, которые уезжают на заработки в Польшу, поскольку в Белоруссии «лишних врачей нет». Позднее он пояснил, что Белоруссия не против помогать другим странам в борьбе с коронавирусом и отправлять своих врачей, в том числе в Польшу, однако это необходимо делать организованно.