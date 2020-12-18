Соединенным Штатам предрекли величайший эпидемиологический кризис

18.12.2020, 22:46, Новости дня

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Коронавирус «поставил на колени самую богатую и могущественную страну мира» – США, заявили американские СМИ.

Дэниел Аркин в статье для NBC (перевод представлен «ИноСМИ») со ссылкой на экспертов пишет, что США ждут «новые смерти и отчаяние, переполненные больницы и очереди на бирже труда», если «американцы не изменят свое поведение скорейшим образом». Хотя жители ждали, что США «бросят на борьбу с COVID-19» всю свою «мощь», страна «оказалась парализована». Сейчас ее ждет «зима, которая, по мнению одного из ведущих врачей, может стать величайшим эпидемиологическим кризисом в истории» США.

«США стремительно приближаются к мрачной вехе: 300 тыс. смертей из более чем 15 млн подтвержденных случаев», – сообщил Аркин, отметив, что эффект вакцинации «скажется не раньше 2021 года». Он приводит заявления экспертов о том, что следует «вести себя так, будто у всех, с кем мы контактируем, есть коронавирус», что «пандемия вышла из-под контроля» и «грядет всплеск заболеваемости», а «по-хорошему» вакцины в США «до сих пор нет».

Отмечается, что «весной вирус свирепствовал главным образом на северо-востоке страны, особенно в Нью-Йорке, теперь же смертность растет повсюду». Эпидемиологи соглашаются, что «остановить вирус, пока это было возможно, США не удалось». Аркин пишет, что «по мнению самых ярых критиков уходящей администрации» президент США Дональд Трамп «не справляется со вспышкой с самого первого дня». Однако «коренные причины лежат глубже», считает автор, указывая на «множество системных неисправностей».

«Больницам не хватает финансирования, инфраструктура в сельской местности и бедных кварталах разваливается, своевременную экономическую помощь тормозит законодательный тупик, у многих даже нет медицинской страховки, а общество разрушено культурной войной и межплеменной враждой», – говорится в статье.

Указывается, что «особенно больно COVID-19 ударил по цветным общинам, умножив системный расизм и экономическое неравенство». При этом «пресса отравлена дезинформацией, политической пропагандой и теориями заговора», даже ношение масок стало «предметом ожесточенных сражений между партиями».

«Национальные перспективы на ближайшие несколько месяцев мрачны, но, кажется, брезжит новая заря. Pfizer/BioNTech и Moderna придали всем уверенности, объявив, что их вакцины эффективны на 95%. Это вселяет надежду, что глобальный кошмар в 2021 году наконец закончится», – говорится в материале.

Однако, отмечает автор, «потребуется время», эксперты предупреждают, что «предстоят несколько мрачных месяцев», когда «похолодает, и люди переберутся в закрытые помещения, где риск распространения вируса выше». Институт показателей и оценки здоровья, независимый центр глобальных исследований при Вашингтонском университете, прогнозирует, что к 1 марта общее число погибших в США превысит 460 тыс. человек. Высказывается предпожение, что смертность может дойти до «почти 450 тысяч» уже к февралю.

По словам автора, «если американцы действительно устали от горя, мучений и лишений этой ужасной эпидемии, они должны согласиться с общей целью – это единственный способ исправить структурные сбои, которые выявил коронавирус». Аркин заявил: «Зима, что и говорить, будет суровой. И когда все закончится, предстоит тяжелая работу».