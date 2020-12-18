Мнение: Рекордная несменяемость власти, 10 лет за две шоколадки и нефтяное порно

18.12.2020, 22:22, Разное

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1. Вопреки сказкам про западную демократию, официальным главой государства в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и ещё ряде стран до сих пор является британский монарх. Нынешняя королева Елизавета II правит уже почти 69 лет. Ещё три года на престоле, и она побьёт рекорд по длине правления среди монархов всех стран за всю историю:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest-reigning_monarchs

И эти люди обвиняют Россию в несменяемости власти. На заглавной картинке, где наглядно сравнивается длительность правлений в разных странах, Россия почему-то совершенно не выделяется:

https://9gag.com/gag/amvEW2j

Кстати, среди правителей Италии мы видим неоднократное повторение одних и тех же лиц, а среди премьер-министров Канады и президентов США – представителей одной и той же семьи.

2. В комментариях возмущённые граждане периодически пишут примерно следующее: «Украдёшь мешок картошки в магазине – так ведь посадят же! Ну что за страна!». Спешу разочаровать. Среди моих клиентов полно владельцев магазинов, так что я могу заявить со всей определённостью: если вы хотите, чтобы вас посадили за мешок картошки, вам придётся сильно постараться.

В просвещённом Евросоюзе всё гораздо цивилизованнее. Там сажают не за картошку, а за конфеты и бургеры:

https://lenta.ru/news/2020/12/13/choko/

В словацком регионе Кисуце мужчина украл в магазине две шоколадных конфеты, за что ему грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает TV Markíza.

Столь суровое наказание за воровство, ущерб от которого не превышает нескольких евро, прокуратура требует из-за установленного в стране режима чрезвычайного положения.

Родственница ждущего суда мужчины считает, что наказание в этом случае несоразмерно преступлению. Она собирается просить помощи у президента Словакии Зузаны Чапутовой, при этом отмечает, что не будет добиваться полного освобождения. Однако глава государства сможет повлиять на ситуацию лишь в случае вынесения обвинительного приговора, и если осужденный лично обратится к ней с просьбой о помиловании.

Телеканал напоминает, что ранее в схожей ситуации оказался словацкий бездомный, которому грозит 15 лет тюрьмы за украденный бургер ценой в 2.20 евро. Мужчина, ранее несколько раз попадавшийся на воровстве еды, был признан рецидивистом и помещен под стражу.

3. Отличные новости для владельцев акций российской нефтянки:

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/416191-brend-ekipirovki-north-face-raskritikovali-za-priravnivanie-neftyanogo

В США разразился конфликт между нефтяной компанией и брендом экипировки The North Face. Тот отказался выпустить коллекцию курток с логотипом компании, сообщив заказчику, что не хочет ассоциироваться с нефтяным сектором. При этом в качестве примеров других нежелательных отраслей он назвал алкоголь, табак и порно.

Гендиректор американской нефтяной компании Innovex Downhole Solutions Адам Андерсон публично раскритиковал известный бренд одежды и экипировки The North Face за отказ выпустить коллекцию курток с логотипом заказчика. <…>

«Ирония этого заявления в том, что ваши куртки сделаны из продуктов нефти и газа, которые производит тяжелый труд мужчин и женщин нашего сектора», — написал Андерсон.