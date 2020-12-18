 

Аккаунты авторов расследования о Шамалове пытались взломать после пресс-конференции Путина

18.12.2020, 22:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…после пресс-конференции Путина.

Неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых авторов расследования «Важных историй» о бизнесмене Кирилле Шамалове, сыне давнего знакомого Владимира Путина, которого издание также называет бывшим зятем президента РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

В ночь на 18 декабря произошли попытки взлома фейсбук-аккаунтов журналистов Дмитрия Великовского, Алеси Мароховской и телеграм-аккаунтов Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова. Утром взломщики также попытались получить доступ к фейсбуку Иры Долининой.

Издание отмечает, что попытки взлома произошли после пресс-конференции Путина, на которой он прокомментировал расследование.

Президент заявил, что читать расследование о стремительном обогащении его бывшего зятя невозможно. «Компиляция. […] Все навалено в кучу!», — пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖурналистский собор. Большая пресс-конференция президента — последний представительный орган власти

7 декабря «Важные истории» опубликовали расследование о стремительном обогащении молодого бизнесмена Кирилла Шамалова. Журналисты смогли получить доступ к переписке Шамалова, обнаруженной в интернете австралийским хакером Троем Хантом в 2019 году.

По информации «Важных историй», сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза.

Издание утверждает, что сделка обошлась Шамалову в 3,8 млн раз дешевле рыночной стоимости.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Мнение: Основная версия – Навальный переборщил с галлюциногенами

31.07 / Мнение: Наука как музыка…

17.12 / Светлана Лобода заинтриговала поклонников образом в свадебном платье и фате

27.10 / Мнение: Феномен украинских фильмов

12.01 / Александр Роджерс: Вопросы по иранскому майдану

18.12 / А как же дрессировщик Шантика?! – Личное мнение

10.11 / Скандалы: Взятка через урну

23.09 / Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии: прошла тайная инаугурация

26.09 / Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. 22 человека погибли

18.11 / Калужский школьник победил в православном конкурсе с сочинением про отца Варга из Норвегии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска