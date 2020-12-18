Аккаунты авторов расследования о Шамалове пытались взломать после пресс-конференции Путина

18.12.2020, 22:20, Разное

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…после пресс-конференции Путина.

Неизвестные пытались взломать аккаунты шестерых авторов расследования «Важных историй» о бизнесмене Кирилле Шамалове, сыне давнего знакомого Владимира Путина, которого издание также называет бывшим зятем президента РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

В ночь на 18 декабря произошли попытки взлома фейсбук-аккаунтов журналистов Дмитрия Великовского, Алеси Мароховской и телеграм-аккаунтов Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова. Утром взломщики также попытались получить доступ к фейсбуку Иры Долининой.

Издание отмечает, что попытки взлома произошли после пресс-конференции Путина, на которой он прокомментировал расследование.

Президент заявил, что читать расследование о стремительном обогащении его бывшего зятя невозможно. «Компиляция. […] Все навалено в кучу!», — пояснил он.

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7 декабря «Важные истории» опубликовали расследование о стремительном обогащении молодого бизнесмена Кирилла Шамалова. Журналисты смогли получить доступ к переписке Шамалова, обнаруженной в интернете австралийским хакером Троем Хантом в 2019 году.

По информации «Важных историй», сразу после свадьбы Шамалова и Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют дочерью Путина, бизнесмен всего за 100 долларов приобрел 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» через офшорную фирму из Белиза.

Издание утверждает, что сделка обошлась Шамалову в 3,8 млн раз дешевле рыночной стоимости.