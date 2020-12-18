 

Верланов: Минфин хочет наполнить COVID-фонд за счет штрафных санкций в отношении “Нафтогазу”

18.12.2020, 22:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минфин Украины запланировал направить на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2021 году средства, которые должен получить в качестве штрафов НАК “Нафтогаз України”, заявил экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в Facebook 18 декабря.

Он отметил, что о недофинансировании медицины в госбюджете на 2021 год говорили врачи, общественность и министр здравоохранения Максим Степанов.

“Однако осталось без внимания, что определенные дополнительные средства на борьбу с пандемией все же были предусмотрены в виде некоего “мини-COVID-фонда”. Интересно не только то, что правительству понравилось вручную распределять средства без парламентского контроля, но и запланированный источник их поступления в этот спецфонд. Наполнять его Минфин планирует за счет штрафных санкций в отношении НАК “Нафтогаз”, которые планируют начислить по результатам недавно проведенного аудита! Сложилась уникальная ситуация: наличие нарушений еще не доказано, но здоровье украинцев уже поставлено в зависимость от будущих штрафов. Очевидно, что об объективности рассмотрения дела речь не будет идти. До такого не додумывались даже “выдающиеся” налоговики прошлых времен: хоть любой предприниматель был априори виноват и проверка всегда заканчивалась штрафом, однако даже тогда никому не приходило в голову зафиксировать это в главном финансовом документе страны”, – заявил экс-глава ГНС.

https://www.facebook.com/sergey.verlanov/posts/10158848951994803

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении, а 15 декабря – во втором и в целом.  Доходы бюджета предусмотрены на уровне 1,092 трлн грн, расходы – 1,328 трлн грн. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159,189 млрд грн. По сравнению с первым чтением эта цифра увеличилась на 3,9 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Эксперт объяснил рост реальных зарплат в июле

22.07 / Минздрав отреагировал на первый в РФ случай повторного заражения коронавирусом

05.08 / Ученые рассказали, к чему приводит постоянное повышенное давление

20.11 / Унiан – Зеленский и Порошенко обвинили друг друга в хищениях из бюджета

19.11 / Блогеры отреагировали на проигрыш сборной РФ по футболу команде Сербии

29.09 / На Украине начали расшифровку черных ящиков разбившегося Ан-26

13.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

13.10 / России предсказали продолжительные морозы и засухи

19.08 / Один из десяти россиян захотели перейти на удаленную работу

25.08 / Белорусский Нацбанк рекомендовал быстрее наполнять пункты обмена валют наличными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска