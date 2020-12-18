Der Spiegel подвёл итоги «арабской весны» – Запад утратил «политическую значимость» на Ближнем Востоке

18.12.2020, 22:12, Новости дня

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10 лет назад на Ближнем Востоке вспыхнула «арабская весна», и с тех пор регион сотрясают гражданские войны, перевороты и революции, пишет Der Spiegel. При этом жизнь людей от всего этого лучше не стала. К тому же хаос перекинулся на Европу, которая теперь расплачивается за свою нерешительность, рассказывает автор статьи Мэтью фон Рор.



Reuters

В 2010 году 26-летний тунисец Мохаммед Буазизи продавал овощи и фрукты на пыльных улицах города Сиди-Бу-Зид, пишет Der Spiegel. Он был беден и лишён перспектив, а когда полиция забрала у него товар и электронные весы, он решил, что больше так жить не может, вылил себе на голову бутылку с горючей жидкостью и поджёг себя. «Пожар» распространился на весь Ближневосточный регион. Во многих странах молодёжь в знак солидарности с Буазизи вышла на демонстрации против государственного произвола и безработицы. Эти события стали началом так называемой арабской весны, рассказывает немецкое издание.

Протестующим удалось свергнуть диктатуру в Тунисе, а чуть позже в Египте. Люди хотели демократии, а самое главное — экономических перспектив, но прошло десять лет, и теперь их надежды кажутся наивными, отмечает автор статьи Мэтью фон Рор. Единственная страна, в которой на сегодняшний день существует более-менее работающая демократия, — это Тунис, с которого всё и началось. Но с точки зрения экономики ситуация в стране всё ещё плохая. Безработная молодёжь тысячами на лодках уплывает в Европу, а другие становятся бойцами «Исламского государства»*. По крайней мере власть в стране не захватили исламисты, и она не превратилась вновь в полицейское государство, отмечает издание, но это всего лишь исключение.

В других же странах авторитарные режимы оказались сильнее, например, в Бахрейне. В Египте вскоре выяснилось, что альтернатива диктатуре ничуть не лучше: к власти в стране пришли «Братья-мусульмане»**. Поэтому народ, испугавшись триумфа политического ислама, поддержал военный переворот нынешнего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. В других же странах ситуация оказалась настолько сложной, что начались гражданские войны, к примеру, в Ливии, Йемене и Сирии.

Единственный же «грех» Запада заключался в том, что он проявлял нерешительность, продолжая поддерживать диктаторов, а не протестующих. Когда сирийский лидер Башар Асад «бомбил и убивал нервно-паралитическим газом» гражданское население, США и Европа бездействовали. При этом в страну ввели свои войска Иран и Россия, выступившие на стороне правящего режима. В ситуацию в Ливии НАТО вмешалось, но после свержения генерала Муаммара Каддафи бросило страну на произвол судьбы. В Йемене же Запад позволил своим союзникам Объединённым Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии бомбить гражданское население.

Запад утратил «политическую значимость» в Ближневосточном регионе, уступив место Ирану, РФ и Турции, продолжает автор. ЕС и НАТО стали просто наблюдателями, при этом Европе пришлось расплачиваться за возникший в регионе хаос: его последствиями стали миграционный кризис в 2015 году, распространение ИГ, «джихад-туризм» европейцев в Сирию и Ирак, а также теракты в Париже, Ницце и Берлине. Дестабилизация Ближнего Востока также привела к трансформации политического ландшафта в Европе, росту популярности правопопулистов, а также к брекситу, причиной которого послужил страх перед мигрантами. «Так что неспособность европейцев остановить катастрофу в Сирии сделала более небезопасным и континент», — подводит итог Мэтью фон Рор.

От передела Ближнего Востока выиграли в первую очередь Иран, укрепивший свою власть, богатые суннитские страны Персидского залива, ставшие финансовым и экономическим центром региона, а также Турция. Проиграли же в нём те молодые люди, которые 10 лет назад вышли на протесты в Каире, Дамаске и Адене. Многие из них оказались в пыточных тюрьмах, погибли в гражданской войне или бежали из своих стран в сторону Европы. В Алжире, Марокко и Ливане стало меньше денег и перспектив. Но новые протестные движения в Алжире и Судане показывают, что «арабская весна» ещё не закончилась. Не исключены новые массовые демонстрации и свержения диктаторов.

«Одно, к сожалению, по-видимому никогда не изменится: Европа продолжит лавировать, действовать незрело и без стратегической цели в соседних странах. На этой неделе это можно было вновь наблюдать в Париже. Французский президент Эммануэль Макрон пригласил к себе египетского правителя ас-Сиси, в тюрьмах которого сидят тысячи политических заключённых, и удостоил его высшего звания республики, вручив орден Почётного легиона. Многие европейцы всё ещё испытывают большую симпатию к диктаторам Ближнего Востока, а не к Мохаммеду Буазизи», — заключает издание.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.