 

СТРАНА – языковой омбудсмен рассказал, во сколько украинцам обойдётся разговор на русском языке

18.12.2020, 22:12, Новости дня
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С 16 января 2021 на Украине все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Как пишет «СТРАНА», уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм законом предусмотрены штрафные санкции.


Reuters

В соответствии со статьёй 30 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая вступает в силу 16 января 2021, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Как пишет «СТРАНА», украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил, что за нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм законом предусмотрены штрафные санкции. 

«Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, кому-то эта сумма небольшая (от 5100 до 6800 гривен), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами», — отметил Креминь.

Как напоминает издание, на украинский язык с 16 января должны перейти врачи, кружки и обучающие секции. Ранее Креминь призвал украинцев писать о нарушениях языкового закона в книгах жалоб, однако их упразднили два месяца назад. 



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