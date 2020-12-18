Эксперт: Пашинян не виноват в истоках поражения Армении в Карабахе

18.12.2020, 21:52, Новости дня

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Претензии по поводу поражения в карабахском конфликте следует обращать не к Николу Пашиняну, а к самой Армении, к ее прежнему руководству и к ее армии, сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя выступление президент Азербайджана Ильхама Алиева, вставшего на защиту Пашиняна.

«Это спокойная констатация положения дел», – отметил Коротченко по поводу слов Алиева о том, что в поражении Армении в Нагорном Карабахе виноват не Пашинян, а прежние лидеры республики Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

«Та армия, которая была разгромлена (во время боев в Карабахе – прим. ВЗГЛЯД), армия Пашиняна, – это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян», – сказал Алиев на заседании Совета глав Содружества Независимых Государств. По его словам, те, кто пытаются «атаковать» Пашиняна, должны это понимать. Лидер Азербайджана призвал армянскую оппозицию «не использовать нынешнюю ситуацию против Пашиняна и в своих политических целях».

Алиев также подчеркнул, что теперь о конфликте в Нагорном Карабахе следует говорить только в прошедшем времени. «Это уже история. (…) Режим прекращения огня сохраняется, и, думаю, с каждым днем он будет все прочнее», – добавил Алиев.

По словам Коротченко, Пашинян превратился в символ поражения Армении в карабахском конфликте, «но он не виноват в истоках этого поражения». «Невозможно ни создать, ни развалить армию за то время, которое Пашинян находится у власти», – подчеркнул военный эксперт. «Я уже высказывался о том, что обвинения армянской оппозиции в адрес Пашиняна просто глупы», – добавил он.

Военный эксперт добавил, что пока Пашинян остается неким элементом стабильности в современной Армении, лишившейся Карабаха. «Впрочем, если его все же заставят уйти и если новое армянское руководство захочет реванша – они что, пойдут против российских миротворческих сил? Вряд ли», – заключил Коротченко.

С начала ноября война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. 21 ноября министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян подписали документы, регламентирующие действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.