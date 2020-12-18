 

Виктория Боня не поверила в закрытие «Дома-2»

18.12.2020, 21:52, Новости дня
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Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня предположила, что информация о закрытии телепроекта только слухи. По словам Бони, она должна была появится в шоу в следующем году.

«Я разговаривала пару дней назад с руководством «Дома-2», и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект. Я просто не могу сказать, в качестве кого. Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчет перезапуска не знаю, но то, что мы обсуждали мой визит, мое появление там, это точно. Поэтому я думаю, что это, может, частично слухи», – рассказала телеведущая изданию «Подъем».

Напомним, ранее в пятницу ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. По данным СМИ, причиной закрытия стало то, что проект потерял рейтинги и рекламодателей.

На закрытие шоу отреагировали ведущие проекта Ксения Бородина и Ольга Бузова, а депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что всех участников «Дома-2» надо отправить на реабилитацию.



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