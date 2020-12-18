 

Мнение: Slavic Live Matter!

18.12.2020, 21:38, Разное
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Университет Портленда в своем исследовании на тему славян проживающих в США определил славян в цветных.

В результате Коалиция цветных сообществ официально признала славянское сообщество цветным.
Опыт славянского сообщества во многом солидарен с другими цветными сообществами.
(с) "Коалиция цветных сообществ

https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/713232 – искомое исследование (цитата с страницы №7) Там огромное исследование на темы дискриминации славян и выходцев из бывшего СССР в США,

Источник: Colonel Cassad



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