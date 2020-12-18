Дмитрий Певцов призвал похоронить Ленина: «Не хотел бы встретиться с его душой»

18.12.2020, 21:32, Разное

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Дмитрий Певцов, являясь глубоко религиозным человеком, поддерживает тех, кто выступает за захоронение останков Владимира Ленина. Актер признался, ему очень не хотелось бы повстречаться с душой вождя мирового пролетариата.

Дискуссия по поводу судьбы Мавзолея давно ведется в обществе, и многие публичные люди, включая политиков и звезд шоу-бизнеса, придерживаются мнения, что тело Ленина давно необходимо предать земле. Пока руководство страны не определилось с окончательным решением, останки вождя продолжают находиться на Красной площади.

По мнению Певцова, Ленин лежит в этом месте неспроста. У Кремлевской стены покоится не только Владимир Ильич, но и огромное количество других известных персон, но они, в отличие от вождя, погребены. Когда-нибудь должны состояться и похороны Ленина. Актер в разговоре с NEWS.ru. подчеркнул, президент России, как православный человек, хорошо это понимает.

Певцов не знает, где сейчас находится душа вождя пролетариата, но ему бы не хотелось встретиться с ней. Знаменитость уверен в необходимости погребения тела Владимира Ильича, но затрудняется указать место для его могилы.