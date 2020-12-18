Названы полезные свойства масла зародышей пшеницы для кожи и волос

18.12.2020, 21:32, Разное

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Масло зародышей пшеницы содержит комплекс минералов, витаминов, антиоксидантов и биологически активных веществ. Медицинские специалисты назвали полезные свойства продукта из ростков зерновой культуры для здоровья кожи и волос.

Что такое зародыш пшеницы?

Зародыш пшеницы представляет собой одну из трех частей ядра пшеницы, в составе которой есть клетчатка, сложные углеводы, минералы, витамины, жирные кислоты. В нем имеется и витамин Е или токоферол – мощный антиоксидант, считающийся витамином красоты и молодости. Зародыши пшеницы обладают омолаживающими свойствами, положительно влияют на умственные способности; помогают укрепить иммунитет; способствуют быстрому заживлению ран.

Польза масла зародышей пшеницы для кожи

Содержащиеся в “чудо”-ингредиенте антиоксиданты помогают защищать кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Полученная из пророщенной пшеницы маслянистая жидкость богата такими насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами как: олеиновая, стеариновая, пальмитиновая, линолевая. Они помогают удерживать влагу; сохранять кожу от шелушения и воздействия ультрафиолета; заживлять трещинки и раны на эпидермисе; обеспечивают омолаживающий эффект; снимают раздражение, покраснения и разглаживают морщины.



Масло действует как увлажняющий крем, фиксирующий влагу и избавляющий от избыточного количества кожного сала, вызывающего появление акне, прыщей, темных пятен и многих других проблем, сообщается в статье Health site. Благодаря применению ценной жидкости, получаемой из пшеничных ядер с помощью холодного отжима зерен, вырабатывается больше коллагена. Он восстанавливает кожу и замедляет признаки старения. Использование продукта также позволяет выровнять тон кожи. Для положительного эффекта можно смешать несколько капель масла с кремом, маской для лица или нанести жидкость непосредственно на кожу и мягко помассировать ее.

Свойства масла зародышей пшеницы для волос

Насыщенное полезными для здоровья волос веществами масло из ростков пшеницы считается одним из лучших средств по уходу за ними. Витамин Е и другие антимикробные компоненты масла способствуют росту волос, уменьшают окислительный стресс и свободные радикалы, вызывающие выпадение волос; помогают обрести здоровый блеск, гладкость и упругость волосам. Сбалансированный состав растительного средства нормализует жирность прикорневой зоны; предупреждает появление седины; увлажняет сухие волосы; защищает от выпадения и повреждений; помогает избавиться от перхоти, а также стимулирует регенерацию кожных покровов.

Другие преимущества масла для здоровья

Преимущества этой полезной жидкости выходят за рамки кожи и волос. Наличие в масле зародышей пшеницы антиоксидантов позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Продукт рекомендуется при анемиях, сахарном диабете, заболеваниях половой сферы как у женщин, так и у мужчин, заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Это уникальное средство оказывает положительное влияние на все системы организма, однако перед применением следует проконсультироваться с доктором.