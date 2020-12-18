 

Россиянам выписали штрафы на 23 миллиона рублей

18.12.2020, 21:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

…за несвоевременную передачу тестов на COVID-19 .

Вернувшимся из-за рубежа россиянам выписали штрафы на общую сумму 23 миллиона рублей за несвоевременную передачу в Роспотребнадзор результатов теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Согласно правилам, введенным для профилактики распространения COVID-19, вернувшиеся из-за рубежа россияне обязаны в течение трех дней после прибытия сдать тест на коронавирус и отправить его в Роспотребнадзор. Сделать это можно через портал госуслуг. До получения результатов теста им рекомендовано соблюдать карантин.

В списке стран, с которыми РФ открыла границы, 16 государств. Однако, по данным надзорного ведомства, лишь три из них — Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова —полностью соответствуют требованиям по коронавирусу. Полностью не соответствуют критериям Швейцария, Турция Беларусь и Казахстан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Трупы выносим сами: на каталку — и в мешок». Сотрудники ковидной больницы под Мурманском пожаловались президенту на отсутствие доплат. «Новая» изучила их аргументы

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Зеленский с женой ищут новое место жительства: Дом был продан

26.11 / Мнение: Еврейские погромы как точка объединения Польши и Украины

11.10 / Нутрициологи назвали продукты, разжигающие аппетит

06.08 / Ученые рассказали об активизации древнего вулкана в Германии

03.08 / Певец Жуков объявил о свадьбе с любовницей

03.10 / Мнение: Ковидобесы – экспансия

14.12 / В России за сутки выявили еще 27328 новых случаев COVID

24.11 / «Бог мира сокрушит сатану под ноги ваши»

11.07 / Звезда сериала “Одинокие сердца” Рэйчел Билсон рассталась с актером Биллом Хейдером

14.08 / Стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище» запретили в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска