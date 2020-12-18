Россиянам выписали штрафы на 23 миллиона рублей

18.12.2020, 21:26, Разное

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…за несвоевременную передачу тестов на COVID-19 .

Вернувшимся из-за рубежа россиянам выписали штрафы на общую сумму 23 миллиона рублей за несвоевременную передачу в Роспотребнадзор результатов теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Согласно правилам, введенным для профилактики распространения COVID-19, вернувшиеся из-за рубежа россияне обязаны в течение трех дней после прибытия сдать тест на коронавирус и отправить его в Роспотребнадзор. Сделать это можно через портал госуслуг. До получения результатов теста им рекомендовано соблюдать карантин.

В списке стран, с которыми РФ открыла границы, 16 государств. Однако, по данным надзорного ведомства, лишь три из них — Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова —полностью соответствуют требованиям по коронавирусу. Полностью не соответствуют критериям Швейцария, Турция Беларусь и Казахстан.

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