 

В МВФ рассказали, когда миссия Фонда начнет первый пересмотр соглашения с Украиной

18.12.2020, 21:22, Новости дня
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Миссия Международного валютного фонда с 21-го по 23 декабря начнет первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Об этом говорится в заявлении главы постоянного представительства Фонда в Украине Йосты Люнгмана, которое поступило в редакцию издания “ГОРДОН” 18 декабря.

“Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра. Миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021 года”, – заявил Люнгман.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получение еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. “Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова говорила в конце ноября, что очередной транш от МВФ получить до конца 2020-го Украина не успеет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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