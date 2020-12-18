Акция “Ринат Ахметов – Детям”: 20 лет доброты и праздников

18.12.2020, 21:22, Новости дня

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В этом году исполнилось 20 лет акции “Ринат Ахметов – Детям”. Все эти годы ее главная цель оставалась неизменной – подарить тепло и праздник ребятам разных возрастов.

“Дети – это наше будущее. Сегодня им трудно, и им нужна наша помощь. Если мы им не поможем, у нас нет будущего” – принцип, заложенный учредителем Фонда Ринатом Ахметовым в основу акции и всей благотворительной деятельности Фонда.

В нынешнем году Фонд Рината Ахметова организовал в рамках акции настоящее сказочное приключение для детей в Мариуполе.

“Ринат Ахметов – Детям” – многолетняя традиция доброты и личного участия, которая была основана в начале 2000-х, когда Ринат Ахметов впервые посетил интернатные учреждения Донецкой области. После этих визитов он начал оказывать постоянную поддержку детским домам семейного типа и усыновителям – всем, кто разделяет принцип “каждый ребенок должен жить в семье”. Все это время акция дарит детям веру в чудеса. Только за последние шесть лет участниками акции стали 700 000 детей”, – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Фото: akhmetovfoundation.org

Участниками праздника стали мальчики и девочки из детских домов семейного типа. А также дети, которым Фонд помог справиться с болезнями или физическими и психологическими травмами, полученными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Все мероприятия были организованы согласно требованиям санитарных норм безопасности в связи с эпидемией коронавируса.

Первыми в атмосферу сказки окунулись самые маленькие друзья Фонда Рината Ахметова. На площади Свободы их ждали анимированные сказочные персонажи, веселая карусель и поездка на волшебном поезде. Затем ребята отправились в резиденцию снеговика, где их ждали гостеприимный хозяин и его приятели – озорные зайцы. Они учили малышей и детей постарше танцевать, пели песни и загадывали желания. Ребята и родители были в полном восторге.

“Такие события помогают показать детям, насколько счастливое время – детство. Это замечательный праздник, всем очень понравилось. Они счастливы и восхищены. Большое спасибо Ринату Ахметову за то, что подарил такой праздник”, – сказала Светлана Кисленко, мама-воспитатель ДДСТ.

На праздник она привела четверых ребят, самому маленькому, Игорю, не исполнилось и четырех лет. Вместе с остальными они радовались, а их улыбки и смех не могли оставить равнодушными даже случайных прохожих.

“Мы на карусельке покатались и на поезде вместе с зайчиками. Они нас веселили, показывали разные игры. А еще вместе мы пели песни! Я еще никогда не была на таком празднике”, – поделилась своими эмоциями маленькая Саша.

Впервые в жизни в такой сказке побывали Аня и Иван Яковлевы. Сейчас веселые и любознательные, а совсем недавно пережитые детьми кошмары вооруженного конфликта грозили обернуться психологическими травами. Но им на помощь пришли опытные психологи Фонда в рамках проекта “Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето”.

Фото: akhmetovfoundation.org

“Мирное лето оставило прекрасные воспоминания у детей. А сегодня мы пришли встретить Новый год вместе с Фондом Рината Ахметова. Большое спасибо Ринату Ахметову за заботу о детях и праздники, которые он им дарит. Это настоящее предновогоднее волшебство”, – говорит мама Мария Яковлева.

11-летний Иван признался, что этот день ему запомнился надолго: “Фонд Рината Ахметова подарил нам целый день веселья. Мы танцевали, катались и играли со сказочными персонажами. Спасибо Ринату Ахметову!”

Фото: akhmetovfoundation.org

В завершение праздника всех ожидали подарки и совместное фото на память. Выстроившись в символичную цифру 20, дети дружно сказали: “Спасибо!” В небо взмыли десятки воздушных шаров – символы загаданных желаний, мирного неба и счастливого детства.