 

В 2020 году 1 млн украинцев посетили Турцию, несмотря на пандемию COVID-19 – Чавушоглу

18.12.2020, 21:22, Новости дня
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Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, около 1 млн украинцев отдыхали в Турции в 2020 году. Об этом 18 декабря заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время онлайн-конференции украинских послов, ее транслировали на странице МИД Украины в Facebook.

“Я счастлив, что 1 млн украинских туристов посетили Турцию в этом году, несмотря на пандемию. Большинство из них посетили мою малую родину – Анталью”, – заявил Чавушоглу.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В начале 2020 года Украина приостанавливала международное авиасообщение из-за  вспышки COVID-19. С 15 июня Украина возобновила авиасообщение с некоторыми странами, в частности с Турцией.

Сейчас въезд для украинцев в Турцию с туристической целью разрешен. В пункте пропуска медики проверяют, нет ли у прибывших симптомов COVID-19. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест. С 1 июля въезд разрешен при обязательном наличии страхового полиса на COVID-19, который можно будет приобрести онлайн, у туроператора, при покупке авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Турции по состоянию на 18 декабря коронавирусом заразилось более 1,9 млн человек, умерло – 17,3 тыс. Страна находится на шестом месте в мире по количеству заболевших COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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