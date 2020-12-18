В Национальной ассоциации адвокатов заявили, что НАБУ и САП не имели полномочий вручать подозрение Татарову

18.12.2020, 21:22, Новости дня

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В Национальной ассоциации адвокатов Украины заявили, что при сообщении о подозрении заместителю руководителя Офиса президента, адвокату Олегу Татарову был нарушен закон. Официальное заявление опубликовано на сайте НААУ.

“Эти действия и.о. руководителя САП дерзко нарушают требования УПК и закона “Об адвокатуре и адвокатской деятельности”, которыми предусмотрен специальный порядок уведомления о подозрении адвокату. Такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, имеющему статус адвоката, накануне Дня адвокатуры является публичным жестом презрения к профессии адвоката и всего института адвокатуры со стороны работников НАБУ и САП”, – сказано в заявлении Ассоциации.

В НААУ подчеркнули, что по закону полномочия вручать уведомление о подозрении адвокатам есть у ограниченного списка лиц, и и.о. главы САП Максим Грищук в этот список не входит. Руководителем группы прокуроров по делу “Укрбуда”, где фигурирует Татаров, является генпрокурор Ирина Венедиктова и только она могла дать поручение своим заместителям на подписание и прокурорам САП – на вручение подозрения, но этого сделано не было, подчеркнули юристы.

“Максим Грищук, временно исполняющий обязанности руководителя САП, совершил превышение полномочий. Это является уголовно наказуемым деянием и должно быть расследовано в Государственном бюро расследований”, – заявили представители организации.

Адвокаты подчеркивают, что у Татарова по-прежнему есть статус адвоката.

“Адвокаты, деятельность которых приостановлена, сохраняют статус адвоката и поэтому являются лицами, в отношении которых осуществляется особый порядок уголовного производства, – сказано в заявлении профильной ассоциации. – НААУ сообщит о совершенных нарушениях процессуального и профильного законодательства в отношении Олега Татарова в правоохранительные органы и международные институты, профессиональные европейские организации и потребует расследования и должной реакции на уголовное преследование адвоката”.

18 декабря 2020 под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Татарову о подозрении.

В конце ноября Татаров заявлял, что директор НАБУ Артем Сытник незаконно назначен на должность и должен уйти в отставку. По его мнению, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.

Замглавы ОП считает, что Сытник сводит с ним счеты. “Сытник – это судом признанный виновным в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты”, – заявил Татаров.

В декабре СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и главы строительной корпорации “Укрбуд” Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Сытник заявил, что Татаров, когда работал в “Укрбуді”, “фактически вместе с Микитасем давал взятку”. Глава НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник считает, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки. По данным НВ, Татарова не планируют увольнять из ОП.