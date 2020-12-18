Мнение: Цифра – признак бедняка

18.12.2020, 21:12, Разное

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Добрый робот на службе человека

Прекрасный текст из ФБ. Он там “для друзей”, поэтому ссылку давать бессмысленно.

“New York Times публикует мощный текст с основным тезисом: потребление цифровых услуг – это признак бедности.

Мы говорим цифровая экономика, а подразумеваем экономика услуг для бедняков.

Вы бедный, если ваш врач консультирует вас по интернету, а не в ходе личной встречи.

Бедный, если ваши дети учатся онлайн, а не у оффлайновых преподавателей.

Бедный, если покупаете товары онлайн, а не в красивом магазине в центре города.

Для бедных существует гигантский рынок сексуальных услуг онлайн, на котором жители третьего мира продают эротические фантазии бедным гражданам мира первого, которые в состоянии потратить на это лишние десять долларов.

Тот факт, что богатые предпочитают старомодных тьюторов, личных тренеров и поваров, а не Coursera или доставку еды через смарфтон, ни для кого не секрет. Но автора статьи Нелли Боулерз идет дальше и заявляет, что происходит “люксеризация” человеческих отношений.

Если вы по-прежнему получаете услуги от живых людей или имеете возможность общаться с ними, значит скорее всего вы представитель новой элиты, престижное потребление которой заключается в отказе от цифровых услуг в пользу оффлайновых.

Бедные покупают в кредит Айфон, богатые отказываются от смартфонов. Бедные стараются сделать так, чтобы их дети умели пользоваться компьютерами, богатые предлагают своим наследникам частные школы, где обучение строится на общении между людьми. Жизнь, проведенная перед экраном, теперь есть признак вашей неуспешности в жизни.

В этом моменте Боулерз сбивается на довольно спорные утверждения о том, что взросление с гаджетами вредит когнитивному развитию детей и утверждает, что на стороне IT-корпораций в этой дискуссии выступают многочисленные недобросовестные психологи.

Но когда она описывает 68-летнего пенсионера, живущего на прожиточный минимум, главным собеседником в жизни которого стал нарисованный на планшет кот по имени Sox, текст в целом воспринимается как чрезвычайно убедительный. Нарисованного кота для присмотра за пожилыми людьми придумал 31-летний бизнесмен, сотрудники его стартапа работают из Филиппин.

Если о том, что вы умираете, вам сообщит компьютерная программа, это значит, что вы умираете как бедняк в цифровой экономике.

У богатых общение с людьми — жизнь без телефона в течение дня, выход из социальных сетей и отсутствие ответа на электронную почту — стало символом статуса.

Все это привело к любопытной новой реальности: человеческий контакт становится элитным продуктом .

Поскольку в жизни бедных появляется все больше экранов, они исчезают из жизни богатых. Чем вы богаче, тем больше вы тратите, чтобы быть за кадром”.

Сюда же можно добавить давнее наблюдение за словом “социальный”. По виду это должно означать “общественный”, а на деле – это зачастую эвфемизм обозначения “предназначено для неимущих”. Как, например, “социальное такси”, “социальные выплаты”, “социальная пенсия”, “социальная помощь”, “социальная карта” (для пенсионеров), “социальное страхование”, “социальное обслуживание”. Даже “соцработник” – это тоже работник, помогающий неимущим, престарелым и инвалидам. А “социальное государство” прямо подразумевает, что это государство, в котором много выплат для бедных (социальных выплат).

Поэтому “цифровой” и “социальный” незаметно становятся синонимами, и кот Сокс, нарисованный на планшете, одновременно цифровой и социальный, помогающий одиноким нищим старикам хоть в какой-то компании уходить в мир иной – это, стало быть, апофеоз “новой реальности”. Так будет.

Про себя отмечу с гордостью: мои телефоны настолько дешевы, что на них вообще нет интернета. Это моя сознательная позиция, которой я успешно придерживаюсь.