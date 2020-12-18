Никакая. Обычная. Проезжаем? – Личное мнение

18.12.2020, 21:08, Разное

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Проведём эксперимент? При первом взгляде на эту женщину, что вы подумали?



Фото: istockphoto.com

И на что, прежде всего, обратили внимание?

А ведь у толстушки, между прочим, красивое от природы лицо: голливудская улыбка, правильные пропорции.

Но ваш взгляд на секунду остановился на желеобразном пузе, бегло скользнул по тяжёлым ляжкам, и мозг вынес беспощадный вердикт: «Неинтересно».

Не на что посмотреть. Никакая. Обычная. Проезжаем.

А вот при взгляде на эту женщину хочется и узнать, как выглядит её лицо, и подольше полюбоваться фигурой.



Фото: istockphoto.com

Вы автоматически и, возможно, даже безосновательно наделили незнакомку красотой, не имея ни малейшего представления о том, как выглядит её лицо. Угадала?

Я не устану повторять: в России почти все же женщины рождаются с хорошими чертами лица. Каждая первая симпатичная.

Но этой красоты, этой миловидности зачастую не видно за полноватыми телами. Полноватое тело хочется проехать взглядом, а вместе с ним — и всю женщину.

Мне за вас обидно, мои хорошие. Я хочу перевести вас из толпы полноватых невидимок в касту красивых женщин.

Для этого вы должны похудеть.

Знаю: пытались. С энтузиазмом садились на диету и давали себе обещание каждый вечер тренироваться дома и даже, возможно, купили абонемент в фитнес-клуб.

Ничего не вышло. И это я тоже знаю.



Фото: istockphoto.com

Почему не вышло-то? Что с вами не так?

Всё так. Проблема — в том, что, когда вы пытались похудеть, вы не получили достаточно поддержки и мотивации извне. Вас подвели, бросили один-на-один с вашими проблемами.

Не удивлюсь, если вы честно старалась и, отчаявшись, записались на какой-нибудь фитнес-марафон, в котором красивые девочки в лосинах вам много чего обещали. Было дело?

Вас кинули? Угадала?

Мне о таких нечестных и откровенно неэффективных марафонах рассказывали те, кто в них вляпался. Фитнес-видео сняты в замызганных халупах людьми, не имеющими к фитнесу ровным счётом никакого отношения.

Худенькая девочка в лосинах, написавшая в шапке профиля слово «Фитнес» и решившая срубить бабла на жирненьких курочках, знает о тренировках не больше, чем ваша бабушка.

Мои хорошие, пожалуйста, доверяйте поддержку в деле похудения тем, кто действительно знает толк в фитнесе, а не тем, кто раздаёт красивые обещания, вертя красивыми отфотошопленными жопами.

К полноватому человеку нельзя — ну, никак нельзя! — подходить с мотивацией, которая работает для худого.

Полным нужно больше помощи, больше контроля, больше мотивации, больше поддержки!

Где эту помощь и мотивацию взять?

Ходите сюда: учить буду.

Мои друзья создали фитнес-игру F365, участвуя в которой вы будете худеть дома, но с грамотной поддержкой и мощной мотивацией.

Подчеркну самый важный момент: нынешний первый сезон абсолютно бесплатный для участвующих.

Без каких-либо подводных камней. Просто переходите на сайт, оставляйте мыло и ждите старта. Ну, а после — много интересного и полезного!

Вы будете тренироваться (3 раза в неделю), питаться (понятно и вкусно), развлекаться и получать за любое действие награду в виде внутренней валюты: коинов.

Длительность этой весёлой игры — 6 недель, но главное в ней, конечно, всё же не веселье, а поддержка профессионалов.

В F365 вы без неё не останетесь, в отличие от тысяч инстаграмных марафонов, сделанных на коленке халтурщиками.

Создатели F365 годами занимаются фитнес-движением в стране. Они всей душой вкладываются в разработку своих программ, профессионально снимают контент.

Вы будете тренироваться по индивидуальной программе, а не по программе, которая абсолютно одинакова для всех, как это часто бывает в инстаграмных марафонах.

Эту программу вам составят на основании заполненной вами большой и дотошной анкеты. Составят только под вас и только для вас.

По этой программе вы будете тренироваться 3 раза в неделю. Больше — не имеет смысла, если ваша цель — похудеть.

Эксперты, которые эти программы составляют, умеют худеть людей. Я их знаю. Они — в теме. И не только потому, что отлично разбираются в фитнесе и питании, но и потому, что думают о том, как извернуться так, чтобы вы хотели — по-настоящему хотели! — тренироваться, а не заставляли себя.

Вам расскажут, как нужно питаться так, чтобы это было:

а) вкусно,

бэ) полезно,

вэ) понятно с первого раза: что — можно, что — нельзя, что — с чем и в каком количестве.

Никаких жёстких голодовок и тонн контейнеров с холодной курицей.

Если у вас есть какие-то ограничения (по диастазу, коленям или спине), обязательно укажите их в анкете, и для вас будут составлены ещё и дополнительные тренировки с учётом этих особенностей.

Кто будет составлять программы?

Эксперты:

– профессиональные фитнес-тренеры,

– специалисты по растяжке,

– врачи-эндокринологи,

– врачи спортивной медицины,

– диетологи,

– призеры соревнований по триатлону,

– лекторы и спикеры международных фитнес-конвенций,

– специалисты по направлению «групповые силовые уроки»,

– преподаватели колледжей фитнеса и бодибилдинга.

Все эти люди работали в команде, сложив в один котёл все свои знания, весь свой опыт, своё время и усилия, чтобы дать вам столько поддержки, сколько нужно для того, чтобы вы, наконец-то, похудели.

Каждое ваше действие будет приносить вам коины! Это крутейшая, на мой взгляд, мотивация.

Как проходят тренировки.

Зашли в личный кабинет — получите коины! Сделали тренировку — счёт коинов пополнен! Прошли тест — больше коинов!

Коины позволяют выигрывать призы: гаджеты (включая новый iPhone), участие в аукционах и розыгрышах, скидки от партнеров, образовательные курсы и десятки других призов.

Действительно грамотный проект. Жаль, что в моё время, когда я только начинала свой путь в фитнесе, таких не было.

Вот такая возможность похудеть сразу после нового года, не откладывая в долгий ящик. Ребята — энтузиасты, готовые поделиться с вами своими знаниями, сделать фитнес доступным для всех вне зависимости от возраста, статуса и количества денег.

Что это даст вам? Повышение качества жизни — иммунитета, активности, энергии, снятие стресса. Это здоровый азарт, интерес к жизни и всему происходящему.

Пользуйтесь, у ребят так много идей, что они готовы бесплатно поделиться ими с вами.

Участвуйте и худейте!

Сколько раз принимались худеть? И каким был результат? Только честно!

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