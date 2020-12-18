Мнение: Письмо: “Налетел на стену”

18.12.2020, 21:00, Разное

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Этого парня я пару лет назад в письме назвала не рыбой, но он и есть не рыба, хотя и не совсем пока нерыба. Причем онегин он, но не рапан и не рыба. Редкий тип.

И что интересно, обе девушки, про которых он пишет, похожи на золушек.

Вот уж ирония: кому-то ни одной, а кому-то одна за другой.

elseh

Добрый день, Эволюция.

Вновь пишу вам в надежде на разбор. Закончу сначала предыдущую историю, но главное, почему пишу – это вторая ситуация.

Мое первое письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/700307.html

История с С. в итоге тогда закончилась ничем. При встрече она мне наговорила много приятного, и что это расставание было ее самой большой ошибкой, и как она жалеет и т.п. Просто мечта всех брошенных об отмщении стала былью. Это меня насторожило, т.к. показалось, что она говорила то, что мне хотелось услышать. При этом я видел, что она готова уйти, если я скажу нет. Это меня подкупило, еще через пару дней мы встретились и закончили день у нее в отеле. Решили попробовать еще раз, она хотела закончить свое путешествие и приехать ко мне в Берлин. А когда я уже уходил, она сказала что-то вроде «только не будем торопиться, посмотрим, как пойдет». Я закрыл дверь и подумал, что уже как-то не очень идет.

Потом она уехала в Швейцарию к своему знакомому в гости, потом с мамой в Шотландию. Я закончил сезон, планировал осень и спросил, когда она собирается приехать. И тут выяснилось, что она в Сан-Франциско и теперь будет жить там, т.к. ей там работу предложили. А потом я понял, что она встречается с тем товарищем из Швейцарии. И в Сан-Франциско она за ним, скорее всего, и поехала, т.к. он американец. И тогда еще в первый раз она, действительно, начинала встречаться с кем-то другим, она сказала в нашу встречу. И вот так мне противно от всей этой истории стало, почувствовал себя полным дураком. И на этом для себя вопрос закрыл.

(Тем не менее, эта девушка с большим трудом оставила его в покое и симпатизирует до сих пор)

И теперь история, из-за которой я решился написать вам еще раз.

Еще тогда я начал встречаться с А., которая танцами занимается. Тогда из-за визовых сложностей мне пришлось выезжать из страны, и было непонятно, смогу ли я вернуться. Она мне сразу сказала, что отношения на расстоянии – это не ее. Поэтому, когда через полгода она сказала, что хочет расстаться, я не удивился. Но переживал сильно тоже. Остались типа друзьями. Потом я приезжал на несколько недель, мы вроде начали опять встречаться, но ненадолго.

(Этой он тоже нравится. Ему все время чего-то не хватает, чтобы его СЗ значительно выросла, но и не падает она особо, даже при расставании. Видите это? Что это дает? Надо еще учесть, что девушки у него такие, на которых большой спрос со стороны других мужчин)

И на примерно год она прервала почти весь контакт между нами. Я был даже рад, т.к. очень хотел отлипнуть. Начал встречаться с девушкой в своем городе, даже стал подумывать о серьезных планах. Но тут мне удалось, наконец, разрулить все с визой, и получить возможность вернуться в Берлин, что я и сделал. А с ней у нас теперь отношения на расстоянии, что сейчас особенно сложно, конечно.

(Эта тоже его отпускать не хочет)

В Берлине мы иногда начали по-дружески видеться с А. Я тщательно себя исследовал после каждой встречи, нет ли у меня тайных надежд на ее счет, чтоб сразу все прекратить в случае чего. У нее была попытка еще отношений между нашими, но там они тоже остались друзьями в итоге.

(На самом деле там не дружба, а влюбленный мужчина во френдзоне или даже в сервис-зоне)

И еще примерно через год у меня приключилась проблема с квартирой, надо было переезжать, найти никак не получалось. И тогда А. предложила на три месяца до нового года пожить у нее в гостиной, у нее была свободная комната. Здесь это в порядке вещей, когда несколько человек снимают квартиру, она сама снимала вдвоем с еще одним товарищем. Месяц еще я пропыхтел, пытаясь найти другие варианты, но в итоге принял ее помощь. Мы сразу обговорили правила, она еще с порога мне сказала, что между нами ничего нет. Я даже радовался, что ничего и не хотел и не чувствовал.

Через какое-то время она сказала, что мы с соседом можем попробовать перенять ее контракт, когда она будет съезжать весной, поэтому я могу тут оставаться дольше.

(Сосед тоже в нее тайно влюблен наверное)

Но через полтора месяца у нас вдруг все завертелось.

Она приходила очень уставшая с работы, а вечерами часто ездила к тому другу-бывшему. Я так понял, что он в нее еще влюблен, а ей нравится с ним дружить, и у них что-то между дружбой и отношениями, без секса просто. И тут у него бабушка заболела ковидом, лежала в реанимации, потом умерла. А. ездила к нему утешать, оставалась на ночь, через два дня возвращалась вообще никакая. И мне очень хотелось ее как-то поддержать, придать сил.

Я взял почти всю работу по дому, т.к. наш третий товарищ тоже много работал, сильно уставал, а я основную работу потерял из-за карантина, пытался все перевести в он-лайн, но пока особо без дохода. И мне даже нравилось таким домохозяином быть, заделал плитку в ванной, старался для нее тоже готовить. Но лучше всего у меня через секс получается поддерживать, и как-то эта мысль начала мне приходить в голову. И стало казаться, что она со мной флиртует, глаза загорелись. И уже через несколько дней мы переспали.

Я особо не строил иллюзий на что-то долгосрочное, она с самого начала сомневалась, говорила, что у нас уже два раза не получилось. Я говорил, что тогда не стоит, конечно. Но остановиться у нас обоих не получилось бы точно. Я учел свои предыдущие ошибки, и месяц прошел просто как в сказке. За это время ей стало лучше, я тоже прикуривал от наших эмоций, начал проекты, которые, несомненно, обогатят меня в будущем.

(Ей не нравится, что у него нет денег, а сам он нравится)

Несколько дней назад она начала разговор, что для нее это несерьезно, она не видит нас в отношениях, просто не может мне сопротивляться почему-то, когда я весь горю. И друг же догадается, что между нами теперь что-то есть. Но все равно у них нездоровые отношения, особенно для него, поэтому, может, оно и к лучшему, если он перестанет с ней общаться. Я спросил, готова ли она к чувству вины, что на нее обрушится в этом случае. Или она расстанется со мной, если он поставит такое условие. Она уверяла, что понимает это, конечно, и расставаться не будет.

Наверное, это мои щипцы были, но она сама несколько раз говорила, что надо бы завязывать это что-то с другом и раньше, я никогда не спрашивал сам.

И вот вчера она приходит от него и сообщает, что все кончено. Что все было очень хорошо, она была счастлива, она отвлеклась от работы и вообще наполнилась энергией. Но друг все понял, а у него такая ситуация с бабушкой, а она делает ему больно. Эта история со мной для нее не сильно значима, а она потеряет друга. И вообще она ждет настоящие отношения на всю жизнь.

(Вот здесь кто правильно мотив девушки определит и самый правильный ход автора ответный?)

Я вообще много чего хотел ответить, но сказал только «хорошо, нет проблем» и ушел гулять. Ночью я отправил сообщение, что я все понимаю, она совершенно права, у меня все будет хорошо. Нам же еще жить в одной квартире, мне бы не хотелось, чтобы мы замороченные сидели по углам. К счастью, я уезжаю через полторы недели на месяц или даже больше. Сегодня я специально к ней зашел спросить про велик в подвале, реально давно хотел. Постарался снять напряжение, все договорили вроде, поболтали.

Мне бы очень не хотелось тут корону Спасателя примерять, но я вижу, что она теперь чувствует себя виноватой, что делает больно мне. А я пока не пойму, как выдержать этот баланс – показать, что мне нормально, но не начать ее спасать по этому поводу.

И еще внутри я понял, что эта история меня зацепила гораздо больше, чем я думал в начале. Какой-то паттерн во всем этом есть, мне показалось. Я бы понял, если бы она сомневалась-колебалась, начались бы кочки и терки и так все сошло бы на нет.

Но вот сегодня она строит планы, как мы будем вместе сидеть в локдаун смотреть фильмы с попкорном, сокрушается, что я уезжаю на месяц, а завтра объявляет, что все кончено и вообще локдаун она с другом будет сидеть его утешать.

У меня опять было ощущение, что я налетел на стену на ровном месте. Хочу понять, как они так появляются, что я не замечаю их приближения. А главное, как бы так сделать, чтобы они не появлялись.

(Я объясню, но сначала хочу дать возможность комментаторам подумать)

Спасибо вам большое за ваш труд!