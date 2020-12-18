 

Лавров ответил на жалобы главы МИД Украины на нежелание с ним общаться

18.12.2020, 20:58, Новости дня
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Россия никогда не уклоняется от диалога с кем бы то ни было, сообщил глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова своего украинского коллеги о якобы нежелании РФ контактировать с ним. Москва всегда открыта для разговора, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

«Мы никогда не уклоняемся от предметного и конструктивного диалога. С министром Дмитрием Кулебой мы общались по видеосвязи 30 апреля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран нормандского формата. В начале сентября он действительно запрашивал телефонный разговор со мной, когда я был с визитом в Сирии. Он хотел обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. Насколько известно, через пару дней этот вопрос рассматривался в Контактной группе», – приводит заявление Лаврова сайт МИД.

«Если у моего коллеги возникнет желание всерьез обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договоренностей парижского саммита «нормандского формата» или наших двусторонних отношений с Украиной, то мы всегда открыты к такому диалогу. К сожалению, пока такого желания мы не видим», – отметил Лавров.

Он также высказал мнение, что Украина должна обращаться по этому вопросу напрямую к Донбассу, а не пытаться решать его» через посредничество Москвы, Берлина и Парижа».

В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил обиду по поводу нежелания Лаврова общаться с ним.

В тот же день полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подвел итоги работы 2020 года, напомнив об «обещаниях президента (Украины) Владимира Зеленского выполнить нормандские обязательства».

Президент РФ Владимир Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и подчеркнул, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.



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