Задавший вопрос Путину исландский журналист: Из-за санкций у нас разорилась важная отрасль

18.12.2020, 20:58, Новости дня

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Жители Исландии – страны, не являющейся членом Евросоюза, – не понимают, почему должны страдать из-за антироссийских санкций, теряя рыбный рынок, сообщил исландский журналист Хаукур Хаукссон.

В интервью газете ВЗГЛЯД Хаукссон напомнил, что Исландия присоединилась к санкциям ЕС из-за так называемого дела Скрипалей. РФ ввела контрмеры в ответ на ограничения со стороны европейских стран. «От этого у нас (у Исландии – прим. ВЗГЛЯД) разоряются, пожалуй, одна из самых важных отраслей экономики – рыбные фабрики и рыбный промысел. У вас есть большой рынок морепродуктов. Как я узнал, многие в РФ вспоминают исландскую селедку», – отметил журналист.

«В общем, простой исландец не понимает, почему наши рыбные заводы должны разоряться, а он сам должен терять работу из-за того, что кто-то решил обвинить Россию в покушении на Скрипалей таким вот странным, непонятным способом. Если сделать невозможное предположение, что Москве понадобилась бы ликвидация Скрипалей, то это было бы сделано», – выразил уверенность Хаукссон.

«Но обвинения основаны на гипотезах и домыслах западных политиков, а Исландия должна от этого страдать. Россия, естественно, теперь покупает рыбу у Перу, у Северной Кореи, Китая или сама строит новые рыболовные траулеры. Возникает вопрос, почему мы в таком случае должны участвовать в каких-то санкциях, бойкотах, «эмбарго»?» – возмутился журналист.

Он добавил, что жители Исландии, находящиеся «вне политики», уважают и любят Россию. «И это несмотря на активную антироссийскую пропаганду со стороны политиков. Если что-то показывается или о рассказывается о России, в этом с большой долей вероятности могут присутствовать «заказ» и «чернуха», – подчеркнул он, повторив, что «простой человек очень хорошо относится к России» и не согласен с правительством Исландии в том, что нужно вводить санкции.