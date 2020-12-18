В РФ выросли реальные зарплаты

18.12.2020, 20:58, Новости дня

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Реальные зарплаты (за вычетом инфляции) в РФ выросли в октябре 2020 года на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,2% в сентябре, следует из данных Росстата.

При этом, по данным статистического ведомства, реальные зарплаты сократились в октябре по сравнению с сентябрем на 0,2%. За январь – октябрь реальные зарплаты в РФ выросли на 2,4% в годовом выражении, передает ТАСС.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2020 года составила 49 тыс. 539 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 4,5% (в январе – октябре 2020 года – на 5,6%)», – отмечается в материалах Росстата.

Кроме того, среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в октябре выросла на 0,2% по сравнению с сентябрем. Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что реальные зарплаты в 2020 году вырастут на 1,5%.

При этом численность безработных в РФ в ноябре 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,616 млн человек, что на 1,7% меньше показателя за октябрь. Таким образом, уровень безработицы в месячном выражении снижается третий месяц подряд.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 6,1%, добавили в Росстате. Как отметили в статистическом ведомстве, в ноябре 3,1 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,4 млн человек получали пособие по безработице.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в РФ к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует «естественному» уровню безработицы. При этом Минэкономразвития прогнозирует, что безработица в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.

Как отметила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, несмотря на скепсис к динамике уровня номинальной оплаты труда, она действительно увеличивается. «Причем подрастает не только в видимой для Росстата части (сотрудники средних и крупных предприятий), но и в малом бизнесе. Рост зарплаты в октябре в абсолютных цифрах в указанных секторах составил 280 рублей, или 0,2%, по сравнению с сентябрем 2020 года и 2990 рублей, или 4,5%, по сравнению с октябрем 2019 года», – сказала эксперт.

По ее словам, это же подтверждают и данные ФНС. «По самому массовому налогу на доходы физических лиц сумма начисленного дохода выросла за второй квартал по сравнению с первым на 7,91%, (по сравнению с первым полугодием 2019 года – на 11,7%), а удержанного налога – 6,9%. Конечно, инфляция, а, скорее уже затухающие, но все еще присутствующие, инфляционные ожидания несколько уменьшают уровень реальной заработной платы и трудоспособное население уже более заинтересовано смотрит на те вакансии, которые еще недавно не рассматривались как конкурентные. В связи с чем уровень занятости тоже подрастет», – заключила Лебединская.

Также, по свежим данным Росстата, в РФ выросли объемы ввода жилья. Кроме того, в стране увеличился выпуск легковых автомобилей.