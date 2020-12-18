 

Мнение: Введет ли Россия спортивные антисанкции?

18.12.2020, 20:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский спорт забанили на два года. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и на два года, до 16 декабря 2022 года запретил России выступать на Олимпийских играх и других международных соревнованиях под национальным флагом.

К слову, Международная федерация футбола (FIFA) и Международная федерация хоккея на льду (IIHF) не подчиняются решениям WADA, поэтому без футбола и хоккея Россия не останется.

Вместе с запретом спортсменам участвовать в международных соревнованиях CAS запретил российским чиновникам присутствовать на крупных спортивных соревнованиях. В частности, чемпионаты мира и Олимпийские игры не смогут посещать Путин, Мишустин, вице-премьеры, министры, сенаторы и депутаты Госдумы.

Переживаю, как бы Москва не приняла антисанкции, запретив всем россиянам ездить на чемпионаты мира и Олимпийские игры, запретив трансляции ….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Мнение: Почему Трамп отказался от убийства Асада?

07.12 / Новогодние каникулы в России предложили урезать до трех дней

21.08 / От турецкой оккупации Грузию может спасти лишь Россия

08.08 / Хилькевич забыла о собственной годовщине свадьбы

22.07 / Мнение: Конец феномена Зеленского

07.08 / После расставания с бойфрендом: Дженнифер Гарнер проводит время на пляже с Брэдли Купером и его дочерью Леей

08.09 / Люди убивающие взглядом

12.10 / В Минтруде рассказали о рекордном уровне безработицы в России

13.11 / Мнение: Времени нет

13.11 / Сын Сергея Зверева намерен через суд заполучить долю в его квартире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска