Мнение: Введет ли Россия спортивные антисанкции?

18.12.2020, 20:50, Разное

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Российский спорт забанили на два года. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и на два года, до 16 декабря 2022 года запретил России выступать на Олимпийских играх и других международных соревнованиях под национальным флагом.

К слову, Международная федерация футбола (FIFA) и Международная федерация хоккея на льду (IIHF) не подчиняются решениям WADA, поэтому без футбола и хоккея Россия не останется.

Вместе с запретом спортсменам участвовать в международных соревнованиях CAS запретил российским чиновникам присутствовать на крупных спортивных соревнованиях. В частности, чемпионаты мира и Олимпийские игры не смогут посещать Путин, Мишустин, вице-премьеры, министры, сенаторы и депутаты Госдумы.

Переживаю, как бы Москва не приняла антисанкции, запретив всем россиянам ездить на чемпионаты мира и Олимпийские игры, запретив трансляции ….

Фотография отсюда