Новогодний стол в стиле ЗОЖ: 3 рецепта полезных праздничных блюд

18.12.2020, 20:46, Разное

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В преддверии праздников придерживаться плана здорового питания — задача не из простых. Декабрь полон искушений с его уютными семейными обедами, глазированными десертами, праздничными коктейлями и корпоративами. Нет ничего плохого в том, чтобы баловать себя время от времени — особенно, когда речь идет о любимых блюдах, которые появляются на столе только раз в год. Но это не значит, что вы должны полностью перестраивать свой план питания в этот праздничный сезон. Когда в воображении начинают всплывать картины с тазиками оливье, бутербродами с красной икрой и, конечно, традиционной селёдкой под шубой — обратитесь к рецептам, которыми я поделюсь с вами сегодня.

Елена ШифринаБоул с грушей, гранатом и мандаринами

Мой любимый зимний салат я собрала из самых “зимних” фруктов: мандаринов, зерен граната, сочной груши. Дополнила их листьями рукколы и шпината, добавила копченый тофу — в качестве источника протеина. А сверху добавила грецкие орешки — для аппетитного хруста и порции полезных жиров. Сладковато-пряная заправка состоит из 5 ингредиентов и очень универсальна — вы можете использовать ее и для других салатов.

Калорийность такого боула на 1 порцию — 384 ккал. Сытно и сбалансированно!

Ингредиенты:

Руккола — 2 большие горсти

Шпинат — 2 большие горсти

Семена одного граната

Спелые груши, нарезанные ломтиками — 2 средних

Мандарины — 3 шт.

Грецкие орехи — ½ стакана

Копченый тофу — 200 г

Для заправки:

Яблочный уксус — 1 ч.л.

Оливковое масло Extra virgin — 1 ч.л.

Сироп агавы Bite — 1 ч.л.

Вода — 1 ч.л.

Дижонская горчица — 1 ч.л.

Приготовление:

Заправка: встряхните все ингредиенты заправки в банке с плотно закрытой крышкой или взбейте их вместе в небольшой миске до однородного состояния.

Красиво разложите все ингредиенты в большой миске. Добавьте заправку непосредственно перед подачей на стол.

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Публикация от Elena Shifrina (@elena_shifrina)

Запеченный сладкий картофель с остро-сладким карамельным маслом и лаймом

Вместо обычной жареной картошки и пюре приготовьте этот потрясающе-вкусный и очень эффектный для подачи гарнир. Он полон сложных углеводов и полезных жиров, а тыквенные семечки добавят пользы цинка и растительного белка. Масло гхи — настоящий суперфуд, который не содержит лактозы и обладает высокой температурой дымления, поэтому идеально подходит для жарки и запекания. Приготовьте этот остро-сладкий картофель на ужин любым зимним вечером или приберегите для праздничного стола.

Калорийность 1 порции — 238 ккал

Ингредиенты:

Батат — 8 мелких картофелин, разрезанных пополам

Оливковое масло Extra-virgin — ½ чашка

Масло гхи — 6 ст.л.

Сироп агавы Bite — 2 ст.л

Острый соус (например, сальса или табаско) — 3 ст.л.

Сырые тыквенные семечки — ¼ чашки

Молотый кориандр — 1 ст.

Морская соль

Дольки лайма (для подачи)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите сладкий картофель на противень с бортиками, выстеленный пергаментом, сбрызните оливковым маслом и приправьте солью. Запекайте до готовности (кончик ножа должен легко входить в мякоть) — примерно 25–30 минут.

Тем временем в небольшой миске смешайте размягченное масло гхи и сироп агавы вилкой до однородной массы. Добавляйте острый соус по столовой ложке за раз, хорошо перемешивая после каждого добавления. Приправьте остро-сладкое масло солью.

Обжарьте тыквенные семечки в оставшемся масле в небольшой сковороде на среднем огне, часто помешивая, пока семечки не станут золотисто-коричневыми, примерно 4 минуты. Снимите с огня и добавьте кориандр и соль.

Выложите сладкий картофель на блюдо и смажьте его остро-сладким маслом. Приправьте морской солью и полейте ложкой тыквенного масла (вместе с семечками). Подавайте с дольками лайма.

Веганские имбирные пряники

Хрустящие по краям, нежные и тягучие в центре, с пряным ароматом корицы, имбиря и гвоздики… отказаться от такого десерта совершенно невозможно — да и не стоит, в их составе совсем нет сахара, глютена и молочных продуктов. Я люблю готовить это печенье на выходных вместе с детьми. Мы можем фантазировать и добавлять новые ингредиенты в тесто — иногда это дольки сушеного апельсина, иногда клюква, а иногда — кусочки горького шоколада. Выбирайте на свой вкус, ведь любая из опций — полезная!

Калорийность одного печенья — 69 ккал

Ингредиенты:

Льняное яйцо — 1 шт (1 ст.л. (7 г) льняной муки + 2 ½ ст.л. (37 мл) воды)

Сироп агавы Bite — 1/2 стакана

Миндальная паста — 1/4 стакана

Финиковый сироп Bite — 3 ст.л.

Кокосовое масло размягченное — 1/4 стакана

Имбирь — 3/4 ч.л.

Корица — 1/2 ч.л.

Мускатный орех — 1/4 ч.л.

Соль — 1/4 ч.л.

Пищевая сода — 1/2 ч.л.

Безглютеновая смесь муки для выпечки — 1 1/4 — 1 3/4 стакана

Приготовление: