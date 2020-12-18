Новогодний стол в стиле ЗОЖ: 3 рецепта полезных праздничных блюд
18.12.2020, 20:46,
Разное
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В преддверии праздников придерживаться плана здорового питания — задача не из простых. Декабрь полон искушений с его уютными семейными обедами, глазированными десертами, праздничными коктейлями и корпоративами. Нет ничего плохого в том, чтобы баловать себя время от времени — особенно, когда речь идет о любимых блюдах, которые появляются на столе только раз в год. Но это не значит, что вы должны полностью перестраивать свой план питания в этот праздничный сезон. Когда в воображении начинают всплывать картины с тазиками оливье, бутербродами с красной икрой и, конечно, традиционной селёдкой под шубой — обратитесь к рецептам, которыми я поделюсь с вами сегодня.
Елена ШифринаБоул с грушей, гранатом и мандаринами
Мой любимый зимний салат я собрала из самых “зимних” фруктов: мандаринов, зерен граната, сочной груши. Дополнила их листьями рукколы и шпината, добавила копченый тофу — в качестве источника протеина. А сверху добавила грецкие орешки — для аппетитного хруста и порции полезных жиров. Сладковато-пряная заправка состоит из 5 ингредиентов и очень универсальна — вы можете использовать ее и для других салатов.
Калорийность такого боула на 1 порцию — 384 ккал. Сытно и сбалансированно!
Ингредиенты:
- Руккола — 2 большие горсти
- Шпинат — 2 большие горсти
- Семена одного граната
- Спелые груши, нарезанные ломтиками — 2 средних
- Мандарины — 3 шт.
- Грецкие орехи — ½ стакана
- Копченый тофу — 200 г
- Для заправки:
- Яблочный уксус — 1 ч.л.
- Оливковое масло Extra virgin — 1 ч.л.
- Сироп агавы Bite — 1 ч.л.
- Вода — 1 ч.л.
- Дижонская горчица — 1 ч.л.
Приготовление:
- Заправка: встряхните все ингредиенты заправки в банке с плотно закрытой крышкой или взбейте их вместе в небольшой миске до однородного состояния.
- Красиво разложите все ингредиенты в большой миске. Добавьте заправку непосредственно перед подачей на стол.
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Запеченный сладкий картофель с остро-сладким карамельным маслом и лаймом
Вместо обычной жареной картошки и пюре приготовьте этот потрясающе-вкусный и очень эффектный для подачи гарнир. Он полон сложных углеводов и полезных жиров, а тыквенные семечки добавят пользы цинка и растительного белка. Масло гхи — настоящий суперфуд, который не содержит лактозы и обладает высокой температурой дымления, поэтому идеально подходит для жарки и запекания. Приготовьте этот остро-сладкий картофель на ужин любым зимним вечером или приберегите для праздничного стола.
Калорийность 1 порции — 238 ккал
Ингредиенты:
- Батат — 8 мелких картофелин, разрезанных пополам
- Оливковое масло Extra-virgin — ½ чашка
- Масло гхи — 6 ст.л.
- Сироп агавы Bite — 2 ст.л
- Острый соус (например, сальса или табаско) — 3 ст.л.
- Сырые тыквенные семечки — ¼ чашки
- Молотый кориандр — 1 ст.
- Морская соль
- Дольки лайма (для подачи)
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите сладкий картофель на противень с бортиками, выстеленный пергаментом, сбрызните оливковым маслом и приправьте солью. Запекайте до готовности (кончик ножа должен легко входить в мякоть) — примерно 25–30 минут.
- Тем временем в небольшой миске смешайте размягченное масло гхи и сироп агавы вилкой до однородной массы. Добавляйте острый соус по столовой ложке за раз, хорошо перемешивая после каждого добавления. Приправьте остро-сладкое масло солью.
- Обжарьте тыквенные семечки в оставшемся масле в небольшой сковороде на среднем огне, часто помешивая, пока семечки не станут золотисто-коричневыми, примерно 4 минуты. Снимите с огня и добавьте кориандр и соль.
- Выложите сладкий картофель на блюдо и смажьте его остро-сладким маслом. Приправьте морской солью и полейте ложкой тыквенного масла (вместе с семечками). Подавайте с дольками лайма.
Веганские имбирные пряники
Хрустящие по краям, нежные и тягучие в центре, с пряным ароматом корицы, имбиря и гвоздики… отказаться от такого десерта совершенно невозможно — да и не стоит, в их составе совсем нет сахара, глютена и молочных продуктов. Я люблю готовить это печенье на выходных вместе с детьми. Мы можем фантазировать и добавлять новые ингредиенты в тесто — иногда это дольки сушеного апельсина, иногда клюква, а иногда — кусочки горького шоколада. Выбирайте на свой вкус, ведь любая из опций — полезная!
Калорийность одного печенья — 69 ккал
Ингредиенты:
- Льняное яйцо — 1 шт (1 ст.л. (7 г) льняной муки + 2 ½ ст.л. (37 мл) воды)
- Сироп агавы Bite — 1/2 стакана
- Миндальная паста — 1/4 стакана
- Финиковый сироп Bite — 3 ст.л.
- Кокосовое масло размягченное — 1/4 стакана
- Имбирь — 3/4 ч.л.
- Корица — 1/2 ч.л.
- Мускатный орех — 1/4 ч.л.
- Соль — 1/4 ч.л.
- Пищевая сода — 1/2 ч.л.
- Безглютеновая смесь муки для выпечки — 1 1/4 — 1 3/4 стакана
Приготовление:
- В большой миске приготовьте льняное яйцо, смешав льняную муку с водой и оставив на 5 минут. Добавьте размягченное масло, финиковый сироп, миндальную пасту, сироп агавы, соль, специи, пищевую соду и взбейте миксером на слабой скорости.
- Добавьте смесь для выпечки без глютена к влажным ингредиентам и перемешайте деревянной ложкой. Ваше тесто должно сохранять форму при нажатии, но не становиться сухим. Накройте крышкой и поставьте тесто в холодильник на час-два (лучше на ночь).
- После охлаждения разогрейте духовку до 180 C. Осторожно раскатайте тесто между двумя листами пергамента, обильно посыпав нижний слой и верх теста мукой из белого или коричневого риса перед раскатыванием. Не стоит делать его слишком тонким, иначе пряники будут слишком хрустящими и превратятся в печенье.
- Снимите верхний лист и специальными формочками вырежьте ваши пряники. Затем с помощью слегка посыпанного мукой шпателя аккуратно переложите печенье на противень. Оставьте немного места между пряниками. Выпекайте 8-10 минут или пока они слегка не подрумянятся по краям.
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