Мнение: Вакцинация в прямом эфире

18.12.2020, 20:44, Разное

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Занятное.

Реакция на вакцину от коронавируса у медсестры из Теннесси, которая после укола вакцины Pfizer, вышла давать интервью журналистам.

Реакция наступила спустя 17 минут https://www.washingtontimes.com/news/2020/dec/17/nurse-faints-after-getting-covid-vaccine/ после укола.

В больнице заявили, что произошедшее не связано с вакциной Pfizer, которую кололи медсестре и она "просто устала".

При этом еще вчера сообщалось, что власти США сняли с разработчиков двух вакцин (в том числе и Pfizer) любую ответственность за возможные побочные эффекты.

Власти США предоставили таким фармацевтическим компаниям, как Pfizer и Moderna, иммунитет от ответственности в случае проявления серьезных побочных эффектов у добровольцев, испытавших разработанные ими вакцины от нового коронавируса. Об этом в четверг сообщил телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

"Очень редко принимается закон о всеобщем иммунитете", – отметил адвокат по труду и занятости из Далласа Рогге Данн. "В соответствии с законом фармацевтические компании обычно не имеют достаточной защиты", – добавил он. При этом, как подчеркивает телеканал, американцы не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности.

Вместе с тем, указывается, что хотя Конгресс США создал специальный фонд для покрытия расходов, связанных с нанесением вреда здоровью граждан в результате вакцинации, воспользоваться денежными средствами довольно сложно. Так, как подчеркивают специалисты, за последние десятилетия лишь 6% подавших иски американцев смогли получить компенсацию. Кроме того, по словам Данна, правовой иммунитет, предоставляемый фармацевтическим компаниям, не только защищает их от судебных исков, но и позволяет снизить расходы на иммунизацию. "Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу [препарата]", – пояснил Данн.

В феврале министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сослался на закон 2005 года, согласно которому ведомство должно обеспечивать юридическую защиту компаний, производящих или распространяющих важнейшие медицинские товары, включая вакцины и лекарства, за исключением случаев "умышленного неправомерного поведения" со стороны фирм. Это означает, что в течение следующих четырех лет данные компании, как отмечает Си-эн-би-си, "не могут быть привлечены к судебной ответственности за ущерб", связанный с причинением вреда здоровью из-за применения или использования препаратов для лечения или защиты от коронавирусной инфекции.

Компании Pfizer и Moderna, а также министерство здравоохранения и социальных служб США, как отмечает телеканал, отказались от комментариев по данному вопросу.

Ранее в четверг газета The New York Times со ссылкой на представителей больницы сообщила о том, что у двух медработников в госпитале в штате Аляска появилась аллергическая реакция после прививки вакциной от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. По информации издания, спустя 10 минут после введения препарата у сотрудника лечебного учреждения наблюдались отечность глаз, головокружение и першение в горле. Ему была оказана квалифицированная помощь, состояние пациента нормализовалось в течение часа, после чего он был отпущен. Как указали представители системы здравоохранения, означенные случаи не нарушают их планов по распределению вакцины.

https://tass.ru/obschestvo/10288393 – цинк

Big Pharma в своем репертуаре.

Но ругать будут российскую вакцину.