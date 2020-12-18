Мнение: О страшном наказании для Путина лично

18.12.2020, 20:42, Разное

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Вот говорили же, что ядерное возмездие неотвратимо! Так и есть. Пусть жернова истории мелют медленно, а шестерни судебной машины крутятся и вовсе со скрипом, но…

Ужасное наказание таки нашло своего адресата – шесть с лишним лет спустя после самого преступления и четыре года после его расследования. И в итоге нынешний президент России Владимир #Путин получил сполна.

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским официальным лицам в течение двух лет посещать Олимпиады и чемпионаты мира. В решении суда поясняется, что запрет на посещения касается Олимпийских и Паралимпийских игр, как летних, так и зимних, а также мировых первенств. Эти санкции распространяются на всех, включая и Владимира Путина.

В Кремле уже впали в уныние и негатив. Там сожалеют и негативно относятся к решению CAS, в котором содержатся ограничения для российских спортсменов и запрет президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также Чемпионаты мира. Об этом со скорбным лицом сообщил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кошмар, в общем! Нынешний хозяин Кремля не сможет поехать в следующем году в Токио, а также посетить чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года. Ужасное, бессердечное, жестокое наказание за какие-то невинные шалости с анализами.

Впрочем, это первые международные санкции, под действие которых попал Владимир Путин. Прецедент создан. И теперь страшно подумать, что ему будет через шесть лет за Навального…

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