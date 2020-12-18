Эксперты объяснили невыгодность автокредитов для покупателей

18.12.2020, 20:38, Разное

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Эксперты объяснили, почему для покупателей являются невыгодными автокредиты. Они провели анализ актуальных предложений по покупке машин в рассрочку.

В договоре кредитования присутствует обязательное условие по оформлению КАСКО. В ежегодных затратах этот фактор составляет 4-12% от общей стоимости транспортного средства.

При анализе какого-либо кредитного предложения стоит рассчитать сумму процентов, которую придется заплатить за весь период погашения долга. Как правило, договор оформляется на 3-5 лет, а сама переплата может в итоге оказаться довольно весомой.

На практике встречаются случаи, когда после перечисления первоначальной оплаты клиента просят застраховать свою жизнь. Оформление этого полиса стоит 2,4-4,8% от стоимости машины в год. При таких условиях владелец авто, купленного в кредит, переплатит сверху 1/3 от суммы, которая была потрачена на транспортное средство, пишет портал Newinform.