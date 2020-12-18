Дмитрий Песков опроверг информацию о наличии у Путина личного бункера

18.12.2020, 20:38, Разное

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Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, опроверг информацию о наличии у Владимира Путина личного бункера. Пресс-секретарь объяснил, что подобных сооружений не имеется в резиденции президента России.

Информация о возможном наличии у президента РФ Владимира Путина личного укреплённого сооружения, где он проводит подавляющее большинство рабочего времени, неоднократно появлялась в Сети. Несмотря на это, подтверждений подобным слухам не было. Внести ясность решил Дмитрий Песков, после того как ему задали прямой вопрос о бункере Путина, якобы находящемся в резиденции. «Никаких бункеров там нет», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов. Таким образом Владимир Путин не располагает личным убежищем в подмосковном доме.

Помимо этого Песков уже не раз опровергал и другие слухи, касающиеся главы Российской Федерации. В частности, информацию о наличии двух одинаковых помещений в разных учреждениях, чтобы во время работы нельзя было точно определить, где именно находится Владимир Путин, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».