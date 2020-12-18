Мнение: Официальная инфляция, несоветская «Ангара» и «угнетение» артелей капиталистами

18.12.2020, 20:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Миф о том, что реальная инфляция в России в разы выше официальной, давно уже набил оскомину. Сторонники теории заговора о коварном Росстате (якобы годами подделывающем ценовую статистику) упорно не замечают, что пока одни цены растут, другие падают или остаются стабильными. Профессор экономики Александр Скоробогатов наглядно разбирает этот вопрос:

https://asskorobogatov.livejournal.com/58650.html

На графике значения выше единицы означают рост цен на соответствующую величину, а ниже единицы – их падение. Как мы видим, капуста и сахар в иные годы дорожают на десятки процентов, что в другие годы компенсируется значительным удешевлением. При этом одно может дорожать, а другое дешеветь, как напр., это и было с этими товарами в 2015 г.

Если самогон у человека составляет значительную часть рациона, удорожание сахара на 40% в 2014 г. для него означало существенное снижение покупательной способности, а для того, кто в то время худел, не играло никакой роли. В ближайшее время важным фактором инфляции будет подорожание доллара. Соответственно, импортные товары и все, что производится с их помощью, будет дорожать сильнее, и значит, бремя инфляции в большей степени ляжет на зажиточных людей.

Из этих наблюдений следует, что хотя официальная инфляция – это показатель достоверный и полезный для понимания того, что происходит в стране, фактическая инфляция у каждого своя.

Самое смешное тут то, что в 2020 году партия печатного станка набрала силу, и потому уже скоро мы можем увидеть ровно то, в чём ложно обвиняли Росстат последние 20 лет: высокую инфляцию рубля, которая будет лакироваться махинациями со статистикой. Тогда стороны незаметно для себя поменяются: свидетели инфляции окажутся правы, а защитники Росстата перестанут таковыми быть.

2. Комментарий по поводу недавнего запуска тяжёлой «Ангары»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/nu-i-kto-tam-horonil-angaru-izviniatsia-budete-5fd715400b82510af5924c8d

…«Ангара» это первая ракета, которая полностью разработана в России. Вместе с ней и с последующей разработкой космического корабля «Орел» и РН «Союз-5», Россия перелистнет страницу своей истории, выйдя на новый технологический уровень развития космонавтики, в котором уже практически не будет наследия СССР. Этого и боятся те, кто пишет про что, что ничего не получится. Ведь если получится, то значит Россия все же может сама создавать такие глобальные проекты с нуля? Значит для этого не нужен социализм, не нужна компартия и не нужна плановая экономика.

Безусловно, успехи СССР в освоении космоса стали возможны в том числе благодаря щедрому финансированию и огромному энтузиазму инженеров и учёных. Вовремя принятые управленческие решения, концентрация ресурсов, чудом выжившие в лагерях Королёв и Глушко позволили нашей стране добиться космического первенства.

Однако ни госфинансирование, ни энтузиазм отнюдь не являются коммунистическими ноу–хау, и поэтому вслед за нами в космос потянулись американцы, европейцы и китайцы.

Ныне мы живём в эпоху, когда отношение к космосу стало гораздо более прагматичным. Теперь главную роль играют экономические соображения, а не гонка за престиж или страх проиграть «звёздные войны». Проблемы в нашей космической отрасли не получится легко решить, просто залив их деньгами.

Как я уже писал, позднесоветские нравы и обычаи в Роскосмосе едва ли приносят пользу корпорации:

https://olegmakarenko.ru/2008667.html

Тем не менее, радует, что постепенно наша космическая программа развивается, несмотря на все сложности и ошибки.

3. В комментариях привели воодушевляющий пример социалистов, которые смогли создать артель. Правда, это было ещё до революции, и социалисты были не коммунистами:

https://olegmakarenko.ru/2024094.html?thread=781379230#t781379230

Известная история ещё из дореволюционных времён.

Есть на Нижегородчине Павлово-на-Оке, жители которого издревле занимались кустарным производством замков и прочих скобяных изделий.

В семье кустарей работали все, от мала до велика, по 15-17 часов в сутки, получая за свой труд гроши, хотя изделия пользовались широкой известностью и Павлово называли то русским Золингеном, то русским Шеффилдом. Чтобы как-то прокормить семью, шли на самые кабальные условия, вплоть до заклада жен богачам за долги до выкупа. В известном труде «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин писал: «Пусть вспомнит также читатель знаменитый павловский “забор”, “промен”, “заклад жен” и тому подобные виды кабалы и личного унижения, которым был придавлен самостоятельный мелкий производитель». Не лучше было мастеровым и на фабриках.

Но вот в 1890 году по инициативе народника Александра Генриховича Штанге в Павлове была организована одна из первых в России артелей. Вначале артель объединила 10 кустарей и фабричных рабочих. Артель имела свой устав. Был установлен 12-часовой рабочий день, тогда как на фабриках он продолжался 14-15 часов. Популярность артели росла, и в 1913 году в ней состояло уже 167 членов. На замках, выпускаемых артелью, была символическая эмблема: мускулистые рабочие руки в крепком рукопожатии.

Артель Штанге явилась подлинной школой самоуправления. Кроме правления, общественным органом ее являлся совет артели. Все главные вопросы решались на общем собрании артельщиков. Не случайно здесь еще в 1904 году был создан нелегальный социал-демократический кружок.

Казалось бы, местным капиталистам надо было радоваться: “глупые социалисты, которых надо гнать из экономики”, на что неоднократно намекал г-н Макаренко, неминуемо продули бы эффективным менеджерам.

Но нет, существование артели почему-то вызывало бешеную злобу фабрикантов. По их требованию однажды изъяли фабричное клеймо с революционной символикой, а А.Г. Штанге отдали под суд. Артель выстояла исключительно за счёт “общественного резонанса” – ей оказывали поддержку многие прогрессивные деятели России. Среди них были и известные писатели Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. М. Горький.

Действительно, весьма яркая история. Но в ней не упомянуты несколько примечательных фактов из биографии основателя, господина Штанге:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Штанге,_Александр_Генрихович

В 1889 году, <…> получив от некоторых московских купцов (С. В. Перлова, А. И. Шамшина, С. В. Лепёшкина и др.) ссуду в 500 рублей и заказ московской фирмы «Мюр и Мерилиз» на изготовление партии столовых ножей, организовал вторую в России кустарную артель (первая незадолго до этого была организована в Воткинске) объединявшую ремесленников-металлистов (первоначально в неё входило 10 членов). В 1893 году, по утверждении устава артели, был избран председателем её правления. Финансовую помощь артели оказывал Л. Н. Толстой, А. М. Горький, на протяжении десяти лет основную помощь артели оказывал Сергей Тимофеевич Морозов (брат Саввы Морозова). В начале 1890-х гг. на полученные от матери 3000 рублей на арендованном земельном участке построил мастерские. <…>

В 1901 году был принят министром финансов С. Ю. Витте, по распоряжению которого артели выдана ссуда в 50 000 рублей. За счёт этих средств были построены новые производственные помещения, приобретены станки и оборудование, число членов артели к 1905 году возросло до 150 человек. Во время Первой мировой войны артель получила ссуды от правительства на расширение производства и начала выпуск военной продукции (сапёрных лопат, ножниц для резки проволочных заграждений, хирургического инструмента и т. д.).

Как видно, толстосумы-капиталисты и капиталистическое государство отнюдь не кошмарили артельщиков, а наоборот, всячески поддерживали щедрыми субсидиями и заказами. Разумеется, это не помешало руководству артели создать нелегальный кружок (обратите внимание: людей сначала собрали ради работы и зарплаты, и только потом индоктринировали в социализм).

Неудивительно, что местным фабрикантам всё это никак не могло понравится: артель получала значительную финансовую подпитку со стороны, которая давала неконкурентные преимущества. Логично задать вопрос: что было бы в случае отсутствия невозвратных субсидий, если бы предприятие играло по общим правилам наравне с другими?

Любопытна также следующая деталь из жизни товарища Штанге:

В 1926 году привлекался местными органами ОГПУ к дознанию как «социально-чуждый элемент», но без серьёзных последствий.

«Социалистический менеджер», столь прекрасно умевший выбивать средства, стал в Советской России «чуждым элементом». Удивительно, но, пожалуй, справедливо.