 

Кирилл Тимошенко: Ермак редко берет трубку, когда это очень срочно нужно

18.12.2020, 20:28, Новости дня
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Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман сказал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак редко берет трубку, когда это срочно нужно.

“[Главные качества Ермака] – его дипломатичность и манера общения, то, каким образом он договаривается с людьми, – это его позитивная характеристика как главы офиса. Если мы говорим о человеческих качествах, он мне понятен, нам приятно общаться, проводить время даже вне работы… [Из минусов] – он редко берет трубку, когда это очень срочно нужно. Может [я не знаю его секретного телефона]. Может, у него есть третий телефон. Это для меня минус. Но он все равно перезванивает”, – подчеркнул Тимошенко.

Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями. Читайте полную версию интервью

Юрист и кинопродюсер Андрей Ермак был помощником президента Украины с 21 мая 2019 года. Сначала он курировал международную политику, но со временем в сферу его ответственности перешли и другие вопросы. По данным “ВВС Україна”, он отвечал за переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными, а также готовил с украинской стороны нормандские переговоры в Париже в декабре 2019-го. В феврале 2020 года был назначен главой ОПУ.

Тимошенко родился в 1989 году в Днепре. Учился в ДНУ имени Олеся Гончара (специальность “правоведение”).

Трудовую деятельность начал на днепровском телевидении, на “9 канале”, был спортивным журналистом. Работал продюсером ряда продакшн-студий, в том числе “07 Продакшн” и “Мамас Фильм Продакшн”.

В 2016 году основал агентство Goodmedia, которое предоставляет услуги в теле- и кинопроизводстве, PR, организации событий. В качестве продюсера, как сказано в официальной биографии Тимошенко, работал над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, около 10 документальных и художественных фильмов.

В мае 2019 года был назначен заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Сохранил свою должность после смены руководителя офиса.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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