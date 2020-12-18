Ели и сосны в Киеве обрабатывают раствором с неприятным запахом, чтобы предотвратить рубку новогодних деревьев – КГГА

18.12.2020, 20:28, Новости дня

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В Киеве началась кампания по предупреждению самовольной рубки хвойных деревьев в лесных массивах, парках и скверах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“Особое внимание работники [коммунальных] предприятий будут уделять охране молодых хвойных насаждений, которые чаще всего страдают в этот период от вандалов. Первое важное мероприятие – это проведение совместных рейдов и патрулирования с привлечением работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции”, – сообщил и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.

Сейчас коммунальщики обрабатывают специальными веществами ели, сосны, туи и можжевельники в зеленых зонах города.

“Репелленты для обработки растений являются безопасными, но раскрываются неприятным запахом в теплом помещении. Также специалисты обрабатывают деревья клеяще-меловой смесью, которая оставляет на растениях “грязную” окраску. На обработанных в парках и скверах деревьях есть соответствующие объявления”, – отметил генеральный директор “Киевзеленстроя” Алексей Король.

Согласно ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная вырубка хвойных деревьев наказывается штрафом в размере от 510 до 5100 грн. Также за незаконную вырубку зеленых насаждений на территории лесов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) – штраф от 17 тыс. до 25,5 тыс грн или арест на срок до шести месяцев.